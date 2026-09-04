Publicidade das deliberações dos órgãos autárquicos

Precisa-se de normas claras e adaptadas à realidade atual. A bem da publicidade das deliberações tomadas pelos órgãos das autarquias locais ou, em termos mais latos, a bem da democracia local.

A atuação das entidades públicas não deve viver num mundo de opacidade. Passados tantos anos de vida democrática, nem sempre se tem presente a necessidade de efetiva transparência. Há, na verdade, muitos casos em que a lei é promotora da publicidade, mas, a prática, revela exatamente o contrário. É o que sucede, em boa medida, no plano das deliberações dos órgãos autárquicos.

Quando se atende à lei, ou seja, ao disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conclui-se: a publicidade de tais deliberações está garantida. E garantida por diversos meios: publicação em editais, nos respetivos sítios eletrónicos, nos boletins autárquicos e, ainda, nos jornais regionais aí editados e distribuídos. Todavia, estes últimos, têm de cumprir um conjunto cumulativo de requisitos, entre os quais se conta a existência de «uma tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares nos últimos seis meses».

Eis um caso clarividente de boa intenção legislativa que não passa o duro teste da realidade. Efetivamente, sabe-se que, nos dias de hoje, tiragens médias mínimas, nos jornais regionais, nessa ordem de grandeza, são uma miragem. O resultado real tem sido a quase absoluta não publicação de deliberações dos órgãos das autarquias locais, em jornais regionais. Perde-se, naturalmente, em transparência, embora o estado atual dos jornais regionais não possa ser negligenciado (e objeto de atuação, quando necessário).

Mas a lei em vigor não se fica por aqui: determina que as tabelas de custos inerentes à publicação são estabelecidas, todos os anos, por portaria governamental. Ora, passados todos estes anos desde a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, nenhuma portaria viu a luz do dia. Uma portaria – note-se – que devia ter periodicidade anual. É caso para dizer que, neste plano, vigora algum esquecimento... Legitima-se, assim, a não aplicação da lei com um argumento formal: as tabelas de custos não foram estabelecidas.

Em suma, a lei estabelece uma publicidade ampla das deliberações dos órgãos, executivos e deliberativos, das autarquias locais e até das decisões dos titulares de órgãos autárquicos dotadas de eficácia externa. Na prática, essa publicidade é substancialmente reduzida, não só porque a lei manda publicar tais deliberações e tais decisões em jornais regionais com tiragens médias mínimas inexistentes, mas também porque as tabelas de custos deviam ser determinadas anualmente por portaria e tal não tem sucedido.

Tal regime jurídico encontra-se, felizmente, em revisão na Assembleia da República (cf. a Proposta de Lei n.º 62/XVII). Já houve, há não muito tempo, uma tentativa falhada (cf. a Proposta de Lei n.º 25/XV/1.ª). Veremos se é desta. Precisa-se de normas claras e adaptadas à realidade atual. A bem da publicidade das deliberações tomadas pelos órgãos das autarquias locais ou, em termos mais latos, a bem da democracia local, que a 12 de dezembro deste ano comemora 50 anos, contados desde a realização das primeiras eleições autárquicas livres.