Portugal precisa de coragem

Precisamos de uma Estratégia Nacional e de definir os nossos interesses permanentes e estratégicos.

Precisamos de uma nova Constituição, adaptada ao País que somos e que queremos ser.

Precisamos de ratificar e projectar a extensão da nossa plataforma continental e de rentabilizar esse activo extraordinário que temos.

Precisamos de afirmar o nosso eixo atlântico e lusófono, potenciando a Língua Portuguesa que, como dizia o professor Adriano Moreira, “não é nossa, também é nossa”.

Precisamos de conhecer plenamente todas as leis (regras) que nos regem.

Precisamos de impostos simples, reduzidos, claros, competitivos e estáveis.

Precisamos de uma justiça célere, sem subterfúgios, onde qualquer situação é resolvida em tempo útil e não meses ou anos depois. Porque uma justiça tardia deixa de ser justiça.

Precisamos de um Estado sério e competente, apenas regulador, mas bem pago e cujos agentes (políticos e funcionários) ajam sempre com o dever de cuidar da causa pública. Em que servir a Pátria volte a ser uma honra e um privilégio.

Precisamos também de poder despedir rápida e eficazmente quem é incompetente, quem já não se adapta ou se coaduna, quem rouba ou não serve, quer no sector privado quer no público (é uma vergonha o Estado não poder despedir).

Precisamos de nos rever em Portugal e na história de Portugal sem medos nem tabus pois, por exemplo, nem o Estado Novo foi péssimo, nem o 25 de Abril foi a maravilha que nos impõem.

Precisamos de reconhecer que a iniciativa privada é crucial para o crescimento da economia.

Precisamos de perceber que o empresário não é um “aldrabão”. É peça-chave para o crescimento da economia e para o desenvolvimento do País. É quem investe, arrisca, cria postos de trabalho e ajuda a construir Portugal.

Precisamos de viver com o que temos, sem o recurso sistemático à dívida e ao endividamento, pois a dívida apenas deve servir para situações excepcionais.

Precisamos de impor a meritocracia e valorizar e remunerar devidamente quem trabalha e, acima de tudo, quem trabalha bem e os melhores.