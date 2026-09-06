O dia do Professor Adriano Moreira

Este ano de 2026 concentra, numa coincidência rara, quatro grandes efemérides da sua vida que, juntas, contam uma história que ainda não acabou. Vejamos:

Faz este ano 70 anos que, em 1956, Portugal acabava de entrar na ONU e o Professor Adriano Moreira, então com 34 anos, foi incumbido de defender, na Assembleia Geral, a posição portuguesa face à exigência de descolonizar os “non self-governing territories”. Defendeu a tese das províncias ultramarinas com o rigor de quem conhecia o dossier melhor do que ninguém; e conheceu, por dentro, a pressão internacional que se abatia sobre Portugal.

Faz também exactamente 65 anos, neste dia 6 de Setembro, que, em 1961, no próprio dia em que completava 39 anos, o Professor Adriano Moreira, enquanto Ministro do Ultramar, fez decretar a revogação do Estatuto do Indigenato, que considerava tão importante na evolução legislativa portuguesa como os diplomas que puseram termo à escravatura. No mesmo ano, já tinha garantido o fim do trabalho obrigatório e das concessões obrigatórias, elaborado e apresentado o código de trabalho, considerado pelo Bureau Internacional do Trabalho (BIT) como o mais avançado de África, e criado os estudos gerais universitários em Angola e Moçambique.

Infelizmente, no final de 1962, aos 40 anos, saiu com dignidade do serviço governativo enquanto Ministro, provando que é sempre possível servir o País por mérito, rasgo e coerência, sem nunca nos servirmos do nosso Estado.

Também, há 40 anos, em 1986, com 63 anos, foi eleito presidente do CDS (Centro Democrático Social), tendo criado e defendido o posicionamento “direita dos valores”, assente em princípios e não em conjunturas. Aliás os tais valores que hoje tanto se debatem e de reconstroem na Europa e no Mundo e o impacto actual actual dos partidos de direita. Infelizmente, na altura estava antes do tempo e, por isso, poucos perceberam o extraordinário e inovador posicionamento que representava e garantia.

Lembro-me bem do que me comentou aquando da entrevista que fiz com o Rui Hortelão para a última edição de 2017 da Revista Sábado: em que partilhava que esperava que “o credo do mercado não substituísse o credo dos valores”. E que grande razão tinha e tem!

Finalmente, faz 30 anos que, em 1996, com 73 anos, viu nascer a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (a CPLP), na sequência de ideias e ideologias que ajudou a formular e definir, e que seguiu durante toda a vida. Hoje, uma comunidade que reúne mais de 265 milhões de falantes e “que continua por aproveitar e consolidar”, como tantas vezes comentava.

De facto, nunca nos podemos esquecer de que não podemos “receber o nosso País em benefício de inventário”.

Por fim, neste ano de 2026, 70 anos depois de o Professor Adriano Moreira ter defendido sozinho a posição portuguesa junto da ONU, Portugal foi eleito para regressar como membro não permanente ao Conselho de Segurança.

Será também neste âmbito, a partir de Janeiro de 2027, que deveremos sempre honrar o Professor Adriano Moreira “com o poder da palavra a vencer a palavra do poder”, tal como o Professor bem referia sempre e Portugal merece.