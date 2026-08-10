Sequência de gafes diplomáticas

Esta semana, Trump respondeu a demora no Brasil dar o agreement ao novo embaixador dos EUA e retirou o visto da embaixadora do Brasil em Washington...

O Presidente Lula da Silva vem colecionando gafes na diplomacia. Começou com as declarações infelizes que levaram ao congelamento das relações do Brasil com Israel e a ele ser considerado persona non grata no país. Agora a crise com a Argentina, com troca de palavras nada diplomáticas com o Presidente Milei e a seguir tocando em assunto sensível aos paraguaios, como a guerra ocorrida no século XIX. O Paraguai não admite ter começado o conflito invadindo o Brasil; considera ter sido uma reação à invasão do Uruguai, aliado do país, pelo Brasil. Nesta guerra de cinco anos, a população paraguaia sofreu perdas de até 70% entre os homens. Na questão das tarifas com os EUA, Lula está mais interessado no debate do que em resolver as pendências. Seu raciocínio é eleitoral e não financeiro. Esta semana Trump respondeu a demora no Brasil dar o agreement ao novo embaixador dos EUA e retirou o visto da embaixadora do Brasil em Washington e rebaixou a embaixada em Buenos Aires que vai ser dirigida em nível de Encarregado de Negócios. Inacreditável!

VARIEDADES

• O Brasil já é o maior importador de automóveis elétricos chineses. E novas fábricas estão se instalando no país. A Nissan alugou sua fábrica para chineses e passou a usar a fábrica da Renault.

• No imobiliário, a novidade inovadora é usar áreas anexas a centros comerciais para unidades de habitação, hotelaria e uso comercial. E fora das capitais, o uso do entorno de represas.

• Nos 50 anos da morte do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, muitos eventos pelo país. JK visitou Portugal quando Presidente e depois viveu parte do exílio no país, onde casou sua filha mais velha. Ao receber o Presidente Craveiro Lopes, quando da data nacional, fez o desfile militar mais bonito da história. Foi em Copacabana, na Avenida Atlântica, no Hotel Copacabana Palace, com sua varanda servindo de palanque.

• O mercado financeiro estranhou a idade dos dois ex-diretores do Bradesco que devem ficar com a CGD-BRASIL. Um tem 85 anos e o outro, 80. A operação pode ficar em torno dos quarenta milhões de euros. E o SANTANDER-BRASIL resolveu fechar seu capital e sair da Bolsa de São Paulo.

• Minas Gerais, onde reside o melhor da tradição política do Brasil, vai para uma eleição indefinida e sem um candidato com liderança política ou popular. Na corrida presidencial, há um empate nas sondagens entre Lula e o filho de Bolsonaro.

• Curiosa preocupação do filho de Lula, que mora em Madrid, em esconder endereço de seu escritório na capital espanhola. Não informa que atividade exerce e do que vive desde 2022, quando saiu do Brasil.

• Bicicletas elétricas chinesas invadem o mercado brasileiro. O Brasil já é o terceiro importador mundial delas. E quanto ao gasóleo russo, o Brasil é o primeiro, pois o governo Lula não autoriza refinarias privadas a investirem no refino.

• A reação das empresas aos juros altos tem sido a busca da proteção judicial, o que fez aumentar o número de falências e recuperação judicial com suspensão da cobrança de dívidas de curto prazo. Alegria dos advogados...

Jornalista