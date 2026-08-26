Prioridade de Bolsonaro é familiar e não política

O ex-Presidente Bolsonaro está mais interessado em eleger a família e manter a hegemonia das direitas do que em derrotar Lula da Silva. A indicação do filho, que teve todos os mandatos obtidos com ‘a certidão de nascimento’, como declarou o candidato Ronaldo Caiado, já é um grande risco. O candidato não obteve apoio de nenhum dos demais 29 partidos registrados no Brasil. O filho Carlos, que era vereador há mais de 20 anos no Rio, foi deslocado para Santa Catarina, onde tem eleição arriscada ao Senado. O filho Renan, vereador no balneário de Camboriú, é candidato a deputado federal, a ex-mulher Rogéria, mãe de três de seus filhos mais velhos, é candidata a deputada federal no Rio. A atual mulher, a terceira, é candidata ao Senado por Brasília e o irmão Renato, a deputado por São Paulo. Bolsonaro, ao longo da vida pública, foi colocando os filhos com mandatos. Carlos foi vereador com 18 anos e eleito contra a mãe, Rogéria, que era vereadora. Agora Bolsonaro atende aos filhos e dará um mandato à primeira mulher.

VARIEDADES

• A criação de cotas no serviço público por origem racial continua a gerar problemas. Na diplomacia, são cinco oficiais de chancelaria e quatro diplomatas que estão na Justiça, pois dizem ser negros ou pardos, mas o ministério não os reconhece como tal pela cor da pele, cabelos, fisionomia. O candidato é quem define, primeiro, qual é a sua origem racial.

• A cidade de São Paulo já tem em circulação 1700 autocarros elétricos e deve chegar a três mil até o final do ano. Melhora ambiental e no consumo do gasóleo.

• A vacinação contra o sarampo já é oferecida a todas as faixas de idade na capital paulista.

• O senador e ex-jogador Romário deixou o partido de Bolsonaro. Na última eleição, o então presidente apoiou o candidato de outro partido. Agora recebe o troco.

• Lula e Flávio Bolsonaro declararam à Justiça eleitoral praticamente o mesmo valor de bens pessoais; algo como um milhão e meio de euros. Já um desconhecido candidato, mas conhecido autor de livros populares, Augusto Curi, declarou mais de meio milhão de euros.

• Bolsa caindo e dólar subindo, segundo analistas do mercado, são consequências dos juros altos, das dívidas pública e privada crescentes e possível alta da inflação. E mais o fator eleitoral.

• Testes na ‘operação stop’ modernizados para detectar presença de drogas e aceitar quantidades de álcool em chocolates e bolos por exemplo .

• Crescimento da oferta de serviços médicos e hospitalares de alto padrão, com base no setor privado sustentado por planos que atendem a cinquenta milhões de brasileiros faz o país dispor de quase vinte hospitais de referência não apenas em São Paulo e Rio, mas também Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. Grupo D’Or e Moinho de Ventos contrataram especialista em Robótica brasileiro que trabalhava nos EUA com mais de cinco mil cirurgias certificados na área urológica.

• As próximas semanas devem de ser de calmaria nos grandes negócios, todos dependendo das avaliações sobre a eleição de outubro, cujo resultado ainda é incerto apesar do favoritismo de Lula nas sondagens.

• E as alterações no clima entram nos cálculos da poderosa agricultura brasileira.



Jornalista