Ministro da Suprema Corte desmoralizado

Foi revelado também o comprometimento do procurador-chefe do Ministério Público, em benesses milionárias. Escândalo maior na história do judiciário brasileiro.

O poderoso ministro Alexandre de Morais, que tem dominado a cena do Judiciário no Brasil nos últimos anos, polémico e questionado, teve comprovado todo seu comprometimento com casos de corrupção envolvendo a falência do Banco MASTER. Além do contrato de mais de vinte milhões de euros de honorários que o banco assinou com o escritório da mulher do m agistrado, agora veio à tona uma intimidade que incluía aconselhamento ao banqueiro fraudador já em processo falimentar em curso e mais, direito sobre o uso de avião privado, helicóptero e cartões de crédito para filhos do casal. Revelado também o comprometimento do procurador-chefe do Ministério Público, em benesses milionárias. Escândalo maior na história do judiciário brasileiro.

VARIEDADES

• Ibsen Noronha, professor em Coimbra, estará esta semana em São Luiz para o lançamento de seu livro “D. João VI & o Direito no Brasil”. Será recebido pela Ordem dos Advogados e pelo seu editor, José Lorêdo, da Resistência Cultural.

• As sondagens apontam para a decisão na primeira volta na disputa pelos governos do Rio de Janeiro e São Paulo. Eduardo Paes, ligado a Lula, vence no Rio, e Tarcísio de Freitas, ligado à família Bolsonaro, em São Paulo.

• São Paulo avança na criação de vinícolas. Nas próximas semanas, começa a primeira colheita de uva italianas Nebbiolo, na região de Sorocaba.

• Depois de 25 anos, o Brasil deixa de ter os sorvetes Haagen-Dazs.

• Os irmãos Moreira Salles, acionistas do Itaú e na lista das maiores fortunas do Brasil – parte na Europa –, ligados ao cinema com pauta de esquerda, declararam doação a campanhas eleitorais de socialistas.

• A dependência do Brasil do comércio com a China é grande: 46% do que é vendido vão para china e 41% do importado vêm de lá.

• Criatividade brasileira para contornar os problemas do aeroporto de Lisboa. Os passageiros frequentes que fazem a rota estão usando os voos da Iberia e Latam e desembarcando em Madrid. A conexão permite o controle de passaportes em Espanha e a chegada mais fácil a Portugal. A Iberia está voltando com voos diários do Rio.

• O Rio de Janeiro tem a maior taxa para seguro de automóveis. Também é a maior idade média da população em comparação com outros estados.

• O desencanto com os principais candidatos pode dar maior número de votos em branco, nulos e abstenção. Em 2022, foram 38 milhões de eleitores. Este ano pode passar de 50 milhões.

• O deputado Aécio Neves que havia anunciado não concorrer este ano acabou cedendo aos apelos dos mineiros e vai disputar o Senado pelo seu Estado.

• Apesar de movimentar muitos milhões, os clubes de futebol brasileiros vivem dificuldades financeiras. Muitos jogadores estão sendo negociados para os EUA, Golfo e União Europeia.

• O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, foi recebido por Trump em seu clube de golfe, para conversa de 45 minutos. O assunto não foi revelado. Esteves é o maior investidor brasileiro em Portugal.

• É preocupante o crescimento de grandes empresas pedindo proteção judicial para pagar dívidas.

• Lula da Silva reuniu para jantar em Brasília os 16 maiores empresários e banqueiros do Brasil. A conversa sobre economia teve o objetivo de dizer que tem compromisso com uma política responsável no trato da dívida pública, dos juros e do déficit.

• Em novembro, o Copacabana Palace finaliza as obras que lhe acrescentaram 68 suítes, com diárias que vão dos mil aos cinco mil euros, e outros melhoramentos.



Jornalista