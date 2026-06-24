Lula topa tudo pelo voto

Caiu a produtividade do trabalhador brasileiro no primeiro trimestre. Mas os políticos querem votar logo os 5 dias para dois de folga, diminuir carga horária semanal de 44 para 40 horas.

Lula da Silva vive mais como candidato à reeleição do que como Presidente da República. A última novidade é financiar motos a trabalhadores de aplicativos tipo Uber-Eats, iFood, Rappi e 99. Seria mais de um milhão e meio de trabalhadores eleitores. Mas avança também com novos incentivos a motoristas de táxi e de aplicativos. E ainda na área automotiva, renovará a carteira de habilitação de forma automática para motoristas sem infrações.

VARIEDADES

• O Banco Mundial diminuiu em 0,1% a previsão de crescimento do Brasil neste ano. Agora prevê 1,9%.

• A dinamarquesa Maersk inaugurou no Porto de Suape, no Nordeste, um terminal totalmente elétrico na operação e com capacidade de movimentar 400 mil contêineres por ano. A empresa já operava o Porto de Pecém, no Ceará.

• A Polícia Federal negou a segunda proposta de delação premiada de Vorcaro. O ex-banqueiro não quis explicar a farta distribuição de dinheiro a autoridades dos três poderes, incluindo Governo e oposição. E o exame dos telemóveis já comprovou muita coisa.

• Urbanistas estão preocupados com a quantidade de edifícios comerciais transformados em moradias de pouco mais de 30 metros quadrados no centro histórico do Rio. E sem garagem. Parte significativa das vendas é para estrangeiros, apostando na renda de locações pequenas para turistas.

• Parlamento aprovando reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal.

• A Copa do Mundo ainda não empolga a torcida. Mas o público tem sido grande onde tem telões.

• A CSN, maior siderúrgica do Brasil, começou a vender ativos para diminuir endividamento. O valor estimado seria um mil milhões de dólares. Mas Benjamin Steinbruch, controlador da empresa, não é bom de vender, se especula.

• A Cosan, outro gigante endividado, vendeu sua operação na Argentina por pouco mais de um mil milhões de dólares. E o Banco Nubank, fenómeno no mercado comais de cem milhões de clientes, foi rebaixado em função de sua exposição a cartões de crédito e empréstimos a funcionários públicos. A inadimplência cresce no Brasil.

• A cidade de Niterói, que está para o Rio como Almada para Lisboa, passa ter uma casa de espetáculos, com espaço para esportes, e capacidade de até cinco mil pessoas. A inauguração tem Roberto Carlos.

• Com oito mil quilómetros de praias, os brasileiros com mais recursos começam a desembarcar na Comporta, ao pé de Lisboa para o verão europeu.

• Uma safra de boas biografias para sair. A de Leonel Brizola, o político polémico que marcou décadas da vida nacional e governou o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e a do icónico banqueiro José Luiz Magalhães Lins, que inovou o sistema bancário nos anos sessenta.

• Caiu a produtividade do trabalhador brasileiro no primeiro trimestre. Mas os políticos querem votar logo os 5 dias para dois de folga, diminuir carga horária semanal de 44 para 40 horas.

Jornalista