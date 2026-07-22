Erros do bolsonarismo animam Lula

Eleições presidenciais: a orientação de Lula é concentrar ataques ao filho de Bolsonaro. Quer repetir o que ocorreu em 22, quando as candidatas que o atacavam na primeira volta ficaram com ele na segunda...

O Presidente Lula da Silva determinou a seus companheiros não responderem aos ataques dos três candidatos da direita, que, somados, pouco passam dos 10% do eleitorado. Concentrar ataques ao filho de Bolsonaro é a orientação. Quer repetir o que ocorreu em 22, quando as candidatas que o atacavam na primeira volta ficaram com ele na segunda e, uma delas, Simone Tabet foi sua ministra e, hoje, é candidata ao Senado por São Paulo na coligação do PT. Já os bolsonaristas atacam violentamente a direita e o centro não alinhado, a ponto de o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, candidato com 5% nas sondagens, romper o silêncio e responder. Na segunda volta deve ficar neutro.

Outra postura infeliz foi o candidato Flávio Bolsonaro ir aos EUA pedir para que as novas tarifas passem a ter vigência depois das eleições para não o atrapalharem. Inacreditável. E tornado pública carta do pai que estando preso não pode se manifestar sobre política, e eleições.

VARIEDADES

• Na economia, prevalecem fatos e não narrativas. Bolsonaro deixou a dívida pública em 71% do PIB e hoje está em 81%. E até outubro vai crescer, pois Lula não para de gastar.

• Já foi aberto o primeiro restaurante brasileiro de alta gastronomia internacional em Lisboa, no Chiado. O Cantaloup possui duas casas em São Paulo, sendo a primeira com mais de 30 anos e bem cotada. Ambos têm o mesmo nome, lá como cá. O Sult e o Guimas, do Rio, já estão em Cascais há mais tempo.

• Semana passada foi no Brasil o ‘Dia da Pizza’, sendo que, no país, estão registradas como pizzarias 40 mil estabelecimentos comerciais. Mais da metade em São Paulo.

• O jurista Joaquim Falcão, que é membro da Academia Brasileira, lançou um livro de forte crítica ao Judiciário Brasileiro, que vive um momento de grande desgaste na sociedade. É explícito na condenação da autoampliação de poderes da Suprema Corte e defende o fim da vitaliciedade dos magistrados ali alçados.

• O Coro do Papa - Cappella Musicale Pontificia Sistina - movimentou a Zona Sul do Rio, ao se apresentar em Ipanema, bairro sofisticado, na Igreja Nossa da Paz, que completava 105 anos. A visita se deu como parte dos 200 anos das relações do Brasil com o Vaticano. Nos seis séculos do Coro, o brasileiro Monsenhor Marcos Pavan é o primeiro não italiano a dirigir o grupo.

• Deixou o Porto de Santos rumo à Ásia o primeiro navio flex, movido a etanol e combustível fóssil. Um projeto de produtores de etanol brasileiro com a transportadora dinamarquesa BUNKER.

• Mais de setenta por cento dos monárquicos brasileiros consultados sobre o casamento não dinástico do Príncipe D. Rafael se manifestaram pela abolição da restrição não escrita. Nem a carta amiga e de bom senso de D. Duarte a D. Bertrand foi considerada.

• Efeitos do El Niño preocupam o agronegócio no Brasil. Enchentes previstas no Sul e seca no Nordeste.

• O Real Hospital Português de Recife, fundado em 1855, vai construir nova unidade investimento de 250 milhões de euros. O atual conjunto em 2025 fez mais de um milhão de atendimentos, sendo 38 mil internações.

Jornalista