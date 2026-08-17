Eleição Inédita no Brasil

Eleição presidencial: a atual disputa envolve ainda questões ligadas à corrupção e Lula teve a sorte de ter no candidato de Bolsonaro envolvimento não muito diferente do seu.

Dentro de poucas semanas o Brasil irá às urnas com presença prevista de mais de 150 milhões de eleitores. Uma disputa que não conseguiu despertar interesse na sociedade. Lula da Silva busca a reeleição para um inédito quarto mandato. Mas vem de Governo medíocre, promessas não cumpridas e com um país dividido. Leva a vantagem de enfrentar um filho de Bolsonaro sem histórico na política que carrega alta rejeição. Em 2022, Lula foi eleito explorando as falhas de Bolsonaro no combate à covid-19, em verdadeiro festival de bobagens desnecessárias.

A atual disputa envolve ainda questões ligadas à corrupção e Lula teve a sorte de ter no candidato de Bolsonaro envolvimento não muito diferente do seu. Quem ganhar será por pouco e terá dificuldades para governar.

Não se sabe quem vai ganhar, mas certamente não será o povo brasileiro. A economia entrará em colapso, ao que tudo indica. E a briga com Trump perde validade passada a eleição.

VARIEDADES

• Os primeiros debates para escolher os candidatos regionais apontam que saber falar e se apresentar é importante. No Rio, o ex-governador Garotinho cresceu muito e São Paulo confirma o favoritismo do atual governador, Tarcísio de Freitas. Lula escolheu um candidato preparado, mas campeão de derrotas eleitorais.

• A interferência da Justiça pode alterar os candidatos alvos de investigações até 4 outubro.

• Lula sabe e gosta de fazer política. Superou dificuldades com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, vai apoiar a reeleição de ambos e liberar pauta de interesse do Governo. Os dois ajudaram a isolar o filho de Bolsonaro e a não ter apoio de nenhum outro partido, aprofundando o isolamento do herdeiro indicado. Já Bolsonaro forçou uma reconciliação pública da mulher com o filho candidato que não convenceu ninguém.

• A brasileira JBS, gigante da carne, frango, ovos e suínos, presente em mais de cem países, apresentou prejuízo no trimestre pela primeira vez. Foi por conta de compras recentes nos EUA, onde é uma das três maiores.

• Lula sabe e gosta de fazer política. Superou dificuldades com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, vai apoiar a reeleição de ambos e liberar pauta de interesse do governo. Os dois ajudaram a isolar o filho de Bolsonaro e a não ter apoio de nenhum outro partido, aprofundando o isolamento do herdeiro indicado.

• Pela primeira vez a dívida do setor público brasileiro superou a do mundo não oficial, que inclui empresas, famílias, clubes, etc..

• A Câmara do Rio vai regulamentar os voos turísticos de helicópteros. São 220 turistas diários em média. Sem controle. Semana passada acidente matou três turistas colombianos e dois pilotos.

• Banco americano Wells Fargo recomenda prudência na compra de Papéis brasileiros.

• Padre Rodrigo de Oliveira, foi excomungado por Leão XIV por adesão da Fraternidade Pio, de seguidores de padre Lefebvre.

Jornalista