Democracias em novo formato

Lula da Silva verificando pelas sondagens que o confronto com Trump não era bem-visto pelos brasileiros, recuou e não perdeu tempo em telefonar e manter conversa de mais de uma hora com o líder americano.

O que se passa na eleição brasileira não é muito diferente do que ocorre nas principais democracias ocidentais. O pleito polarizado se dá entre dois candidatos com alta rejeição e com a maioria do eleitorado preferindo uma outra solução. Mas Lula e o filho de Bolsonaro continuam a reunir a maioria das preferências e a decisão deve ficar mesmo entre os dois na segunda volta. Bolsonaro é um candidato solitário, sem aliados, mas inabalável nas sondagens como o opositor de Lula da Silva, que, apesar da alta rejeição, se mantém sólido como adversário do populismo de direita. Este ambiente vem afetando a economia e os mercados, pois os agentes económicos não cofiam na capacidade de nenhum deles em administrar os problemas, como dívida pública e privada, altos juros e carga fiscal superior à média mundial. Uma guerra de rejeitados, e uma sociedade perplexa.

VARIEDADES

• O Brasil assumiu liderança na exportação mundial de algodão. É o terceiro produtor, depois dos EUA e da China, que consomem o que produzem. Os mercados importadores são Turquia, Paquistão e Vietnã.

• A esquerda continua a comemorar o centenário de Fidel Castro, recordando a visita feita ao Brasil logo que derrubou o regime anterior. Não se fala em mais de seis décadas de atraso em Cuba, sem liberdade, sem pão e sem energia. O país produziu dez milhões toneladas de açúcar e hoje mal passa de um milhão de toneladas e já teve de comprar no mercado para honrar vendas de seu rum.

• O Rock in Rio, semana que vem, vai levar ocupação hoteleira do Rio perto de 80% em mês em que não costuma passar de 60%.

• A Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027, vai começar no dia 24 junho no Rio, no Maracanã, e a final também será na cidade. Terão jogos também em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.

• Depois do sucesso de Fátima Scarpa na internet, em gravações de etiqueta, moda e decoração - algumas com a participação de sua amiga portuguesa Margarida de Queiroz Pereira -, outras ilustres senhoras da alta aristocracia apresentam textos sobre os mesmos temas.

• Agronegócio brasileiro avança na America do Sul. Depois de praticamente dominar o mercado da carne na Argentina, Uruguai e Paraguai, os agricultores brasileiros começam a avançar na Bolívia adquirindo propriedades para soja, milho e pasto.

• A Coca-Cola-Brasil estimula a colocação do Mate Leão no marcado português. O produto engarrafado no Brasil já pode ser encontrado no AUCHAN. O Mate é bebida muito consumida no sul do Brasil, associado ao limão, ou no chimarrão, bebida comum a todo sul da América do Sul.

• Lula da Silva realmente de bobo não tem nada. Verificando pelas sondagens que o confronto com Trump não era bem-visto pelos brasileiros, recuou e não perdeu tempo em telefonar e manter conversa de mais de uma hora com o líder americano. E deu novo rumo às negociações sobre tarifas, esperando algum resultado positivo ainda antes das eleições de outubro. Lula resolveu ainda liberar o agrément solicitado para o novo embaixador dos EUA em Brasília.

• Justiça proíbe dentistas de procedimentos estéticos tipo aplicação de botox. Os profissionais não teriam preparo para tal.

• As fações do crime organizado que dominam o Rio de Janeiro estão introduzindo o uso de drones em seus confrontos. Para deter a ação policial em suas áreas, estão usando automóveis e caminhões com explosivos.

Jornalista