Candidatura de filho de Bolsonaro insustentável

O filho de Bolsonaro não tem o carisma do pai e não tem sido feliz nas declarações. Repete erros do ex-Presidente, como quando fala mal do sistema eleitoral brasileiro para embaixadores de países estrangeiros em Brasília.

Crescem as dificuldades para a sustentação da candidatura do filho de Bolsonaro para a disputa com Lula da Silva. O jovem senador não tem o carisma do pai, não tem sido feliz nas declarações. Repete erros do ex-Presidente, como quando fala mal do sistema eleitoral brasileiro para embaixadores de países estrangeiros em Brasília. Depois das denúncias do pai, antes mesmo da eleição de 2022, o sistema foi examinado e nada encontrado. No mais, apesar de denúncias de favorecimento à esquerda, os governadores dos mais importantes estados brasileiros, mais de 70% do PIB, foram eleitos contra Lula e a maioria do Congresso é conservadora. Também o escritório de advocacia pouco movimentado do candidato trabalhou para empresas ligada ao Master. E os trabalhos colocados em dúvida serviram para dar origem a recursos para quitação de um empréstimo para compra de uma casa de alto padrão financiada pelo banco estatal de Brasília, que é governada por aliado de Bolsonaro. E há dificuldade para um político de relevo aceitar ser o seu vice. O isolamento dos Bolsonaro faz com que tenham dificuldades de fazer alianças. PP (Progressistas) e União Brasil, dois partidos de centro direita que formam juntos a maior bancada na Câmara dos Deputados, não vão entrar em nenhuma coligação. O filho de Bolsonaro não inspira confiança e compromisso político costuma ter valor no Brasil.

Tudo pode acontecer nestas semanas.

VARIEDADES

• A Câmara do Rio de Janeiro, em meio à distribuição de ‘bondades’ com vistas às eleições de outubro, aprovou lei que garante ao consumidor de água e luz de baixa renda não deixar de receber os serviços em caso de inadimplência no verão. A lei não diz quem vai indenizar as concessionarias quando privadas.

• A Confederação Brasileira de Futebol está no prejuízo. Nos anos de João Havelange, os lucros eram grandes e a entidade não recebia nada do governo. Agora um dos influentes dirigentes é filho de um magistrado da Suprema Corte.

• Lula da Silva realmente não procura influir nas operações da Polícia Federal. Esta semana foi depor o seu líder no Senado, Jacques Wagner, um amigo de toda a vida. No mesmo inquérito está envolvido seu filho Fábio, que mora em Madrid.

• Cresce a perceção de que a candidatura do filho de Bolsonaro não se sustenta, apesar do pouco tempo para mudar a polarização. Mas falta carisma, história, aliados; vive apenas do nome e da filiação. E seus companheiros estão alarmados, pois Lula mantém a dianteira nas sondagens em função da rejeição dos Bolsonaro. Caiado teria condições de vencer.

• Pela primeira vez, este ano, os EUA podem perder a posição de maior exportador de alimentos do mundo. Estima vender 172 milhões de toneladas e o Brasil, 169.

• A Flip, Feira do Livro de Paraty, foi aberta com uma missa na histórica igreja da cidade. É que uma das estrelas do encontro de intelectuais foi o poeta português e cardeal José Tolentino de Mendonça, que já tem muitos livros de teologia publicados no Brasil. O cardeal, que serve na Cúria Romana, foi nomeado pelo Papa Francisco e contou na missa com a presença do controvertido Padre Lancellotti, da esquerda católica brasileira.

• A Câmara de São Paulo faz campanha por mais atenção à presença de motos no trânsito da cidade. No ano de 2025, foram 475 óbitos em acidentes na capital paulista.

Jornalista