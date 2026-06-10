Brasil chega a 30% de etanol na gasolina

O Governo resolveu subsidiar via baixa de impostos e aumentar a mistura do etanol para 30% e estimular o biodiesel. O Brasil e os EUA são responsáveis por 80% do etanol combustível produzido no mundo.

Na tentativa de conter o preço da gasolina neste ano eleitoral, o Governo resolveu subsidiar via baixa de impostos e aumentar a mistura do etanol para 30% e estimular o biodiesel. O Brasil e os EUA são responsáveis por 80% do etanol combustível produzido no mundo. O Brasil a partir da cana basicamente e os EUA, do milho. Embora mais de 50 países já façam a mistura, os percentuais são bem menores. O Brasil é o único país que tem frota flex - veículos que podem usar gasolina ou álcool - ou apenas etanol.

VARIEDADES

• Cresce a presença de escolas bilíngues e internacionais no Brasil. Na área de escolas de negócios, o Brasil tem três instituições entre as 20 melhores do mundo, segundo o jornal Financial Times. São elas: Fundação Dom Cabral, em Minas, Getúlio Vargas, no Rio e São Paulo, e o Insper, em São Paulo. Mas estão no Brasil a francesa Skema e a espanhola IESE. Portugal tem na lista a nova School of Business.

• A busca do voto fácil não tem ideologia. Mais de 90% dos parlamentares aprovaram a diminuição das horas trabalhadas de 44 para 40 semanais, com dois dias de folga.

• Neste mês, os 80 anos de Maria Bethânia serão celebrados com eventos em várias capitais.

• O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, que autorizou a compra de 500 milhões de euros em títulos do Banco Master, recebeu jantar do ex-banqueiro em Nova York ao custo de dez mil dólares por pessoa. Vinhos raros e caviar na mesa.

• O jornal Folha de S. Paulo é o de maior tiragem no Brasil e mais de 800 mil assinantes digitais. O Estadão tem 450 mil assinantes digitais e 52 mil na edição impressa e O Globo, 380 mil digitais e 50 mil impressos. O terceiro mais vendido na edição impressa é o popular Zero Hora, do Rio, ligado ao empresário luso-brasileiro Nuno Vasconcellos.

• O Banco Central do Brasil e a Receita Federal identificaram movimentação financeira de mais de quatro mil milhões de euros pelas duas principais organizações do crime no Brasil através de Fintechs.

• As festas juninas, que no Nordeste do Brasil competem com o carnaval, passam a ter relevância no Rio e em São Paulo, onde parte da população tem origem nordestina. O Rio vai promover um final de semana na Lagoa Rodrigo de Freitas de atrações musicais e gastronómicas.

• A laranja passou a ser o sexto produto do agronegócio e Indústria. Antes dela, estão soja, milho, café, açúcar e algodão. Os EUA são maiores produtores, mas também maiores importadores.

• Camboriú, cidade do litoral catarinense, é conhecida como a Dubai do Brasil. Motivo: possui o metro quadrado mais caro e edifícios de mais de 40 andares. Tem atraído milionários argentinos.

• Faltam quatro meses para as eleições gerais e tudo pode acontecer neste intervalo de tempo.

• Nas próximas semanas estará nas farmácias a caneta emagrecedora baseada no Ozempic de fabricação brasileira. A patente do laboratório acabou e a empresa EMS já obteve autorização para fabricar. O preço será 30% inferior ao original.

• O grupo político do Presidente Lula não consegue ter um nome para disputar o governo de Minas Gerais, que é o terceiro colégio eleitoral do Brasil.

• As vitórias de João Fonseca em Roland Garros e a Expectativa de seu desempenho em Wimbledon despertam mais interesse do que a Copa do Mundo. Os brasileiros não acreditam que a seleção chegue às finais.

Jornalista