Brasil a 90 dias de eleições gerais

Lula é ajudado pela rejeição à família Bolsonaro nos meios políticos. O filho de Bolsonaro tem dificuldades em conseguir um vice de bom nível.

Até o início de agosto os partidos devem apresentar os candidatos às eleições gerais, que, além da Presidência da República, vai eleger todo o Congresso Nacional e os governadores dos estados. Lula da Silva, candidato a um inédito quarto mandato, já não pode inaugurar obras. A oposição, muito dividida, pode facilitar a reeleição de Lula, apesar da avaliação de seu Governo não ser positiva nas sondagens.

Os temas da campanha devem ser mesmo corrupção e segurança pública. O clima é tal que de educação e saúde nem se fala. A maioria parlamentar deve continuar conservadora e os estados mais ricos, no Sul e Centro-oeste, devem também continuar com governos conservadores. Lula é ajudado pela rejeição à família Bolsonaro nos meios políticos. O filho de Bolsonaro tem dificuldades em conseguir um vice de bom nível.

VARIEDADES

• Os juros no Brasil, entre os três maiores do mundo, são a causa das dificuldades de alguns dos maiores grupos económicos do país. A CSN está vendendo seu braço nos cimentos por dois mil milhões de dólares para pagar dívidas. A Braskem, maior petroquímica, enfrenta grandes dificuldades, e o Grupo Pão de Açúcar também está vendendo ativos.

• Importação de carros elétricos chineses causou rombo de cinco mil milhões de dólares na balança comercial, no primeiro semestre.

• O Jockey Clube Brasileiro está comemorando esta semana cem anos em sua sede às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. O conjunto arquitetónico é uma cópia do hipódromo de Longchamp, em Paris, e ocupa uma área de mais de 600 mil metros quadrados, com restaurantes, quadras de ténis, piscinas e um teatro. O Rio Open é realizado ali. O clube tem cinco mil sócios. São realizados uma média de dez páreos semanais e é o mais importante do turfe brasileiro. O de São Paulo fechou.

• Manuel Orleans e Bragança Moreira, de 14 anos, é o campeão mundial de vela Optimist. O velejador já tinha os títulos de bicampeão brasileiro e sul-americano e representa o Iate Clube do Rio de Janeiro. Manuel é neto, pelo lado materno, do príncipe Eudes de Orleans e Bragança e, paterno, do diplomata César Moreira, que fez parte de seus estudos em Lisboa, onde deixou muitos amigos.

• As apostas na internet estão se tornando um grave problema social no Brasil. Mais da metade das dívidas em cartões de crédito é de apostas.

• A tradicional churrascaria Rodeio, de São Paulo, mudou de local, a poucos metros de onde foi fundada há 70 anos. O restaurante tem a picanha mais cara do Brasil e recebe artistas, publicitários, modelos e o mundo da moda.

• As próximas duas semanas serão decisivas para se saber da viabilidade da candidatura do filho de Bolsonaro para enfrentar Lula da Silva. Os políticos do centro e da direita preferem um nome menos polémico e que consiga alianças na segunda volta.

• Lula da Silva foi à Bahia para as comemorações da Independência do Brasil. Os baianos consideram a data de 2 julho de 1823 e não 7 setembro de 1822, pois o General Madeira, português, não aceitou a separação e resistiu às custas de quase três mil mortos por quase um ano.

Jornalista