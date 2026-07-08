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Barco dos Bolsonaro começa a fazer água

Michelle Bolsonaro  expõe problemas de relacionamento com o enteado, candidato a Presidente numa gravação que domina o noticiário político. Ela é bem avaliada pela postura discreta e correta e lidera o núcleo feminino do partido do marido com sucesso.
Aristóteles Drummond
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Com o comportamento de seus filhos, todos envolvidos na política, o ex-Presidente Bolsonaro não precisa de adversários. Os filhos vivem trocando farpas entre si e agredindo aliados aos quais exigem fidelidade total. O candidato à Presidência, enrolado no Banco Master e na compra de uma casa de alto padrão, justifica seus recursos por uma atividade empresarial numa franquia de chocolates. O que vive em autoexílio nos EUA, condenado por atuar fora do país nos ataques à Suprema Corte e também criticando aliados relevantes do pai e do irmão, gera um problema depois do outro. Agora foi a mulher, Michelle, a expor problemas de relacionamento com o candidato a Presidente em gravação que domina o noticiário político. Michelle é bem avaliada pela postura discreta e correta e lidera o núcleo feminino do partido do marido com sucesso. O filho que fazia política no Rio e se mudou para Santa Catarina corre o risco de não se eleger. Bolsonaro, como prisioneiro, não pode se manifestar e, se o fizer, corre o risco de perder a prisão domiciliar que goza. 

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VARIEDADES

 • O Aniversário do Grupo Vila Galé levou a Sintra brasileiros relevantes como Humberto Mota, dirigente décadas da Associação Comercial do Rio de Janeiro e que hoje preside a DUFRY no Brasil, o jornalista Cláudio Magnavita, que foi Secretário de Turismo e dirige o Grupo Correio da Manhã, o embaixador do Brasil Raimundo Carreiro, entre outros. Jorge Rebelo de Almeida tem sido muito presente no Brasil onde o grupo e relevante no turismo. O Vila Galé Lapa, no Rio de Janeiro é uma joia da arquitetura do início do século passado. 

• O Banco Digimais, do Bispo Macedo, chefe da IURD, está sob fiscalização do Banco Central. Problema maior é a forte presença de Macedo no Congresso, onde a IURD tem influência na quarta maior bancada de deputados. Além disso, controla a Rede Record, importante no Brasil e a número 1 nas comunidades que vivem em Portugal, EUA e África.

• Cubanos superaram venezuelanos este ano com pedidos de refúgio no Brasil. Entram via Guiana, por Rondônia. 

• A ilha em Angra dos Reis que pertenceu ao cirurgião plástico Ivo Pitanguy, palco de eventos sociais de altíssimo nível, foi colocada à venda.

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• Especula-se que a entrada da espanhola WAMOS, entre empresas aéreas autorizadas a operar no Brasil, estaria mais ligada ao arrendamento de aeronaves de grande porte para a Gol efetivar suas rotas para Nova York, Lisboa, Madrid e Paris a partir do Rio de Janeiro.

• A chegada do inverno já se faz sentir no consumo do vinho no Brasil. A importação prevista para este ano é de 170 milhões de litros. O Chile lidera com um terço, seguido da Argentina e de Portugal. A previsão é que com o acordo Mercosul-União Europeia, o vinho português caia de preço e aumente de consumo no Brasil. 

• Banco Central está preocupado com o aumento da inadimplência. Reflexos no comércio já é sentido pelas maiores redes varejistas. As vendas de aparelhos de televisão em função da Copa do mundo não se confirmaram. 

 • A sofrida vitória frente ao Japão não devolveu otimismo à torcida brasileira. A mobilização nas ruas ainda é inferior à das copas anteriores. A torcida brasileira manifestou grande simpatia pela seleção cabo-verdiana.

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• Meios empresariais chocados com o tom das investigações sobre a fraude nas Lojas Americanas descobertas em 2023. Busca e apreensão em casa e no escritório de alguns dos mais importantes empresários do país e executivos dos grandes bancos do Conselho de Administração da empresa, sem função executiva, considerados desnecessários.

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