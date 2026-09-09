Quanto mar já perdemos?

Para um país pobre em recursos em terra, o mar deveria ser fonte de riqueza e poder: alimento, energia, minerais, ciência, portos, cabos e indústria.

Esta semana, Bruxelas fechou a consulta que prepara as possibilidades de pesca para 2027. Portugal volta à mesa para discutir quotas. Antes de mais uma negociação, há uma pergunta a fazer: como chegou um dos maiores países marítimos da Europa a pescar uma fração do que pescava há sessenta anos?

Em 1964, Portugal capturou mais de 600 mil toneladas de pescado. Em 2025, menos de 120 mil. Em 1986 tínhamos mais de 18 mil embarcações; hoje, menos de 7 mil. Tínhamos mais de 40 mil pescadores matriculados; hoje são cerca de 14 mil.

Não foi destino. Houve decisões, concessões e más negociações. Governos portugueses aceitaram demasiado e defenderam de menos.

Começamos a perder pesqueiros antes de entrar na então CEE. O imperdoável é termos passado quarenta anos na Europa sem reconstruir capacidade. Administrámos a redução da frota, enfraquecemos comunidades costeiras e aumentámos a dependência alimentar de um país cercado de mar. Perdemos profissões, conhecimento, cultura e soberania.

Portugal habituou-se a ser tratado como periferia da Europa. Pior: habituou-se a aceitar esse lugar.

Não somos periferia por geografia. Somos a costa ocidental da Europa, voltados para o Atlântico, vizinhos da América e abertos ao mundo. Foi pelo Atlântico que chegámos a África, ao Brasil, à Índia, ao Japão e a Timor. Foi por ele que construímos alianças duradouras com o Reino Unido e, mais tarde, com os Estados Unidos. A alma portuguesa tem tonalidades de todo o mundo porque o mundo foi por nós percorrido e habitado. Essa História é património, identidade e poder.

Portugal só foi grande quando pensou o país inteiro. E Portugal inteiro é sobretudo mar.

Dispomos de uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa e de uma plataforma continental que reforça a nossa dimensão marítima. Para um país pobre em recursos em terra, o mar deveria ser fonte de riqueza e poder: alimento, energia, minerais, ciência, portos, cabos e indústria. Mas continuamos a olhar para esse património como espaço vazio.

As eólicas offshore são o exemplo mais absurdo. Um oceano não é um quintal eólico. Cobrir milhares de quilómetros quadrados do mar português com parques eólicos, impondo restrições à pesca, à navegação e ao uso futuro dos nossos recursos, antes de existir uma estratégia nacional para o mar, é confundir soberania com loteamento.

Primeiro têm de defender-se as pescas, os recursos, os portos, as rotas, os cabos submarinos, a defesa e as comunidades marítimas. Só depois se decide o resto.

Durante demasiado tempo deixámos que outros nos explicassem qual era o nosso lugar na Europa. Não censuro os países continentais por pensarem a Europa a partir do continente. Censuro os governos portugueses que aceitaram pensá-la pelos olhos dos outros, ao invés de honrarem e defenderem o seu legado.

Portugal inteiro não termina na praia. Continua pelo Atlântico.

É aí que estão os Açores, os nossos aliados tradicionais, as ligações a África e ao Brasil e a abertura histórica até à Ásia. O Atlântico nunca nos fechou no Ocidente. Foi por ele que Portugal levou o Ocidente ao mundo.

Soberania é a capacidade de decidir sobre o que é nosso, de defender os nossos recursos, de proteger os nossos interesses e de escolher o lugar que ocupamos no mundo. E uma Nação que não exerce essa soberania acaba por perdê-la.

Portugal não tem de pedir um lugar no Atlântico. Esse lugar é nosso há séculos. O que falta é voltar a defendê-lo com a determinação de quem sabe que está a defender Portugal.

Vice-presidente dos Patriotas pela Europa e Vice-presidente do Chega, Chefe de Delegação do Chega no Parlamento Europeu