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Apropriação, erro e falta de coragem

O país viu agora o ‘ranking’ da Fitch subir para A+. Todos sabem que foram Centeno, Leão e Medina os corajosos restritores da despesa pública, maltratados como cativadores. Ninguém fala, hoje, na coragem deles.
António Correia de Campos
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De forma subtil o Governo tende a apropriar-se das obras positivas dos seus antecessores. A memória política é curta e fugaz, muitas vezes injusta ou até ingrata. De forma menos subtil cometem-se erros, por vezes corroborando os de antecessores. A astúcia e o tempo nem sempre são compatíveis com a coragem. Apropriação, erro consciente e falta de coragem podem aguentar-se, se os adversários forem inaptos. Mas estes também aprendem. O ciclo político pode sempre ser encurtado. Vamos a factos:

Apropriação: o Governo apropriou-se de vários projetos lançados pelo anterior, já em cruzeiro, contradizendo agora a sua argumentação quando então era oposição: a venda de parte da TAP que se espera venha a ser realizada com sucesso e visível recuperação dos fundos nela injetados em momentos difíceis. Cobras e lagartos sobre o dispêndio público de então e carradas de lama sobe Pedro Nuno. Nem uma palavra agora de reconhecimento.

O Governo gaba-se de ter 30 mil habitações para entregar, como se tivesse sido ele a lançar a obra, ou a gerar o PRR. Nem uma palavra para agradecer a iniciativa do antecessor.

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O país viu agora o ranking da Fitch subir para A+, quando estava em BB+, ainda em 2017. Todos sabem que foram Centeno, Leão e Medina os corajosos restritores da despesa pública, maltratados como cativadores. Ninguém fala, hoje, na coragem deles.

O Governo anterior elaborou um relatório consensual, com gente de várias cores, para modernizar a Segurança Social, prolongar e garantir a sua sustentabilidade. O relatório foi para a gaveta para ser substituído por outro, bem menos independente, conclusões próximas ou comuns às do anterior. Com temores prospetivos, foi recusado e esquecido, para não gerar polémica como a do pacote laboral. Perdeu-se o ímpeto e a reforma.

Finalmente, algo de positivo: o Governo aproveitou boa parte da proposta para as administrações públicas que vinha já do anterior, com séria reflexão e estudo; pelo menos adotou a concentração física e institucional de serviços comuns, para derrubar silos ministeriais. Oxalá consiga.

Vamos agora aos erros de governação: o apoio à compra de habitação para filhos-família da classe média alta tem elevado custo de oportunidade: o uso de investimento público para privilegiados é bem menos equitativo e eficiente que a alternativa de subvencionar o aumento da oferta na construção de habitação pública ou cooperativa. Subvencionar a compra só contribui para a subida do custo das casas. O antecessor também cometera, moderadamente, erro semelhante.

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Suplementos extraordinários no Natal, para as pensões até 1600 euros pode parecer solidariedade social. Mas aumentar pensões de menor carreira contributiva, apenas para atenuar acrimónia nos eleitores, envia o sinal errado a gerações de futuros contribuintes. Todas as leis de base recomendaram que se fuja dessa prática. Atenuante, mas não dirimente: o antecessor já cometeu o mesmo pecado. Outra medida foi anunciada no debate parlamentar: baixar os escalões do IRS até ao sexto, reduzindo a retenção da fonte do IRS já em novembro. 

Ficamos felizes por o Governo ter encontrado 800 milhões para ambas e infelizes se o fizer à custa de melhores medidas. 

E chegamos ao pior, a falta de coragem. Explícita, no caso da legislação que aprovou com o Chega, sobre emigração e criminalidade. Implícita e ainda pouco clara no caso do novo aeroporto: vai ou não ser construído em Alcochete ou prefere-se contentar a ANA, procrastinando e ampliando o Montijo? Declarações ambíguas ou contraditórias começam a surgir.

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Apropriação, erro, falta de coragem e hesitações não são atributos de boa governação.

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