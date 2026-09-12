Apropriação, erro e falta de coragem

O país viu agora o ‘ranking’ da Fitch subir para A+. Todos sabem que foram Centeno, Leão e Medina os corajosos restritores da despesa pública, maltratados como cativadores. Ninguém fala, hoje, na coragem deles.

De forma subtil o Governo tende a apropriar-se das obras positivas dos seus antecessores. A memória política é curta e fugaz, muitas vezes injusta ou até ingrata. De forma menos subtil cometem-se erros, por vezes corroborando os de antecessores. A astúcia e o tempo nem sempre são compatíveis com a coragem. Apropriação, erro consciente e falta de coragem podem aguentar-se, se os adversários forem inaptos. Mas estes também aprendem. O ciclo político pode sempre ser encurtado. Vamos a factos:

Apropriação: o Governo apropriou-se de vários projetos lançados pelo anterior, já em cruzeiro, contradizendo agora a sua argumentação quando então era oposição: a venda de parte da TAP que se espera venha a ser realizada com sucesso e visível recuperação dos fundos nela injetados em momentos difíceis. Cobras e lagartos sobre o dispêndio público de então e carradas de lama sobe Pedro Nuno. Nem uma palavra agora de reconhecimento.

O Governo gaba-se de ter 30 mil habitações para entregar, como se tivesse sido ele a lançar a obra, ou a gerar o PRR. Nem uma palavra para agradecer a iniciativa do antecessor.

O país viu agora o ranking da Fitch subir para A+, quando estava em BB+, ainda em 2017. Todos sabem que foram Centeno, Leão e Medina os corajosos restritores da despesa pública, maltratados como cativadores. Ninguém fala, hoje, na coragem deles.

O Governo anterior elaborou um relatório consensual, com gente de várias cores, para modernizar a Segurança Social, prolongar e garantir a sua sustentabilidade. O relatório foi para a gaveta para ser substituído por outro, bem menos independente, conclusões próximas ou comuns às do anterior. Com temores prospetivos, foi recusado e esquecido, para não gerar polémica como a do pacote laboral. Perdeu-se o ímpeto e a reforma.

Finalmente, algo de positivo: o Governo aproveitou boa parte da proposta para as administrações públicas que vinha já do anterior, com séria reflexão e estudo; pelo menos adotou a concentração física e institucional de serviços comuns, para derrubar silos ministeriais. Oxalá consiga.

Vamos agora aos erros de governação: o apoio à compra de habitação para filhos-família da classe média alta tem elevado custo de oportunidade: o uso de investimento público para privilegiados é bem menos equitativo e eficiente que a alternativa de subvencionar o aumento da oferta na construção de habitação pública ou cooperativa. Subvencionar a compra só contribui para a subida do custo das casas. O antecessor também cometera, moderadamente, erro semelhante.

Suplementos extraordinários no Natal, para as pensões até 1600 euros pode parecer solidariedade social. Mas aumentar pensões de menor carreira contributiva, apenas para atenuar acrimónia nos eleitores, envia o sinal errado a gerações de futuros contribuintes. Todas as leis de base recomendaram que se fuja dessa prática. Atenuante, mas não dirimente: o antecessor já cometeu o mesmo pecado. Outra medida foi anunciada no debate parlamentar: baixar os escalões do IRS até ao sexto, reduzindo a retenção da fonte do IRS já em novembro.

Ficamos felizes por o Governo ter encontrado 800 milhões para ambas e infelizes se o fizer à custa de melhores medidas.

E chegamos ao pior, a falta de coragem. Explícita, no caso da legislação que aprovou com o Chega, sobre emigração e criminalidade. Implícita e ainda pouco clara no caso do novo aeroporto: vai ou não ser construído em Alcochete ou prefere-se contentar a ANA, procrastinando e ampliando o Montijo? Declarações ambíguas ou contraditórias começam a surgir.

Apropriação, erro, falta de coragem e hesitações não são atributos de boa governação.