Uma nova guerra europeia e mundial?

O que está em jogo serão apenas os interesses económicos? Que mais poderá ser?

1. Nuvens negras começam, uma vez mais, a correr pelos céus da Europa. Não é a primeira vez que políticos europeus lançaram os seus países numa catástrofe que acabou por alcançar dimensão mundial.

Fizeram-no duas vezes e em poucos anos.

Se o espírito belicista continuar a ser insuflado e a crescer, o resultado será a guerra.

Os efeitos que dela resultarão serão bem mais graves do que os das guerras anteriores e esses foram devastadores.

Hoje, não há espaço para que um conflito generalizado na Europa termine com um derrotado.

A parte que estiver prestes a colapsar militarmente não hesitará em recorrer à arma nuclear e, nesse caso, a derrota será geral.

Pensar e dizer o contrário só pode revelar cegueira política, desprezo pela humanidade ou má-fé.

2. O que torna o conflito atual ainda mais absurdo é que ele não decorre, como os anteriores, de diferentes conceções políticas de raiz ideológica, cultural ou religiosa.

As duas partes reivindicam-se do cristianismo, da mesma cultura literária, musical e balética, bem como da herança europeia na arquitetura, na escultura, na pintura e no cinema.

Não há, igualmente, diferença visível entre os métodos de apropriação de bens comuns dos oligarcas dos dois contendores mais diretos, nem distinção nas práticas criminosas usadas para silenciar os adversários internos.

A corrupção também não é uma experiência que os divida.

Tão-pouco se distinguem pela falta de respeito que têm, em geral, pelas regras do Estado de direito ou pelas da democracia.

Restam, assim, os interesses económicos: na energia, na tecnologia digital, na indústria militar e nos minerais raros.

Não por acaso, alguns dos que produzem material de guerra se apressaram a vender as sobras que possuíam, inclusive armas modernas, mas já ineficazes para o tipo de guerra ora travada.

Algumas das potências tecnologicamente mais avançadas - umas europeias, outras não - ensaiam, entretanto, os seus mais modernos aparelhos telecomandados, avaliando a sua eficácia pelo grau de destruição e de morte realmente causados no território dos dois contendores diretos.

Para justificar o conflito, ambas as partes adotaram o mesmo slogan: o inimigo tem uma política expansionista.

E se uma delas recuperou - é certo - a posse de um território reivindicado como historicamente seu, a outra teve sempre em mente e concretizou o alargamento da sua fronteira militar a leste, agregando cada vez mais países à sua aliança bélica.

O resultado não foi, porém, o que qualquer delas pretendia, mas sim o que alguns mais avisados já temiam: a guerra sem fim.

3. Aqui chegados, algumas perguntas se impõem:

- Até quando se permitirão continuar esta guerra sem saída?

- Até onde pensam insistir na pretensão de uma vitória sem concessões mútuas?

- Têm consciência dos perigos que daí podem resultar?

- Que sinceras iniciativas diplomáticas úteis para a paz já foram ou estão sendo tomadas e por quem?

- Quais são e serão os efeitos da continuação desta guerra no modelo social europeu?

- E sobre os direitos fundamentais dos cidadãos dos países envolvidos?

- Que consequências económicas terá este conflito para cada uma das partes?

- Serão os cidadãos dos países - direta ou indiretamente - envolvidos no conflito, chamados a pronunciar-se sobre a participação do seu país nesta guerra não declarada?

É tempo de todos os governantes europeus, das diferentes partes, responderem com clareza a estas e a outras perguntas que, em ambos os lados, muitos já formulam.