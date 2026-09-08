Desgosto em agosto

O Luís não soubera, por experiência própria, como se passavam as coisas antes da Revolução de Abril de 1974. Enganado e sem esperança, começou a dizer o que ouvira algures – ‘Para endireitar isto, são precisos três Salazares!’.

Amanhã acaba o mês de agosto e muitos portugueses voltam ao trabalho.Este ano, o Luís passou o mês a transportar os filhos para a Costa da Caparica, para Carcavelos e até para Cascais.

Não pôde, como em anos anteriores, passar uma semana com a família num parque de campismo ou numa casa alugada na costa alentejana, mesmo partilhando as despesas com o irmão.

A pequena poupança forçada que, em anos anteriores, todos os meses fazia por via de um desconto do IRS superior ao devido, não se concretizou.

Entre ele e a mulher, costumavam reaver, assim, cerca de mil e poucos euros em julho; este ano, ainda pagaram mais uma pequena quantia.

O que antes recebiam, que se somava ao subsídio de férias, pago antes de agosto, permitira, nos últimos anos, oferecer à família o luxo de uma semana de evasão.

As expectativas de progressão salarial da mulher também não se concretizaram.

Não lhe restou, pois, outra hipótese senão servir de taxista familiar durante as suas férias.

O preço dos combustíveis, porém, condicionou ainda mais esses passeios diários.

Por isso, ele e o irmão foram-se revezando, diariamente, no transporte dos filhos de ambos à praia.

Num dos dias – felizmente, já no fim do mês – o irmão do Luís foi multado por uma das cadeirinhas de bebé que tinha no carro não corresponder às exigências legais.

O Luís ofereceu-se para pagar metade da multa, pois tinha consciência de que, de outro modo, o irmão desistiria do acordo que ambos tinham feito.

Na rádio, diziam, entretanto, que a culpa do preço dos combustíveis era da guerra que os EUA e Israel iniciaram contra o Irão, mas o Luís sabia que, embora isso fosse uma das razões, a outra tinha a ver com os impostos pagos na sua aquisição.

Em Espanha, por exemplo, o Governo mantinha uma política fiscal que, apesar de tudo, tornava os combustíveis mais baratos.

Num desses dias de agosto, o seu filho Nuno contraiu uma otite.

O Luís, que perdera o médico de família há já dois anos, pois não fora possível substituí-lo por outro quando o que exercia tais funções se reformou, teve de levar o miúdo a uma consulta particular.

O tempo de espera na urgência e no serviço de pediatria do hospital público era inaceitável, considerando as dores lancinantes de que o filho se queixava.

O Luís entrou em stress e este começou a refletir-se nas discussões constantes que mantinha com a mulher e, mais espaçadamente, com o irmão.

Pior fora, porém, a dificuldade que começou a sentir em escutar e responder aos filhos, que sempre lhe perguntavam por que não iam de férias; para eles, ir de férias era, como nos anos anteriores, ir passar uns dias a outra terra.

Sentia-se culpado por não poder fazê-lo.

Felizmente – começou a pensar –, o fim das férias aproximava-se; podia, pois, depositar os filhos na creche e não pensar mais nisso.

Entretanto, na TV, assistiu a uma subtil discussão sobre um estudo que defendia que, em breve, não haveria dinheiro suficiente para pagar as pensões de reforma.

O melhor seria, pois, que os portugueses reservassem mais uma parte dos seus exíguos salários, para pagar seguros privados que compensassem a redução das pensões pagas pelo Estado.

O Luís já não conseguia alinhar dois pensamentos coerentes: dada a sua idade, não soubera, por experiência própria, como se passavam as coisas antes da Revolução de Abril de 1974.

Enganado e sem esperança, começou, todavia, a dizer o que ouvira algures – «Para endireitar isto, são precisos três Salazares!».