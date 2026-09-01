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Democracia e esperança: um programa para os portugueses de hoje e de amanhã

Um Estado que prepara as condições para uma sociedade equilibrada é um Estado respeitado pelos cidadãos.
António Cluny
António Cluny
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1. Como já referi aqui várias vezes, vivi nove anos nos Países Baixos (PB), um país em que os direitos dos trabalhadores são sagrados.

A relação entre tais direitos e a função do Estado no apoio à família, na dinamização da aprendizagem e na organização da escola pública e dos serviços de saúde tende a promover uma política social coerente.

Em regra, o horário de trabalho da maioria dos cidadãos desse país termina às dezassete horas.

Os pais podem (e devem), assim, ir buscar os filhos mais novos à creche e brincar com eles nos parques das cidades, onde podemos observá-los, alegres, na companhia uns dos outros.

As creches, como as escolas, não são vistas nos PB como depósitos de crianças à espera de que os pais acabem o trabalho.

A articulação do direito do trabalho com as restantes obrigações da vida social - por exemplo, a convivência dos pais com os filhos e dos avós com os netos - induz igualmente a procura de soluções urbanísticas e habitacionais que a facilitem.

Os PB têm um dos maiores parques habitacionais públicos da Europa e, na área urbana, predomina a propriedade pública e municipal, sendo que o regime jurídico da habitação privada se limita, em regra, ao direito de superfície.

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Os PB são também o país europeu com os maiores índices de natalidade e onde as crianças são consideradas mais felizes.

Tudo, em conjunto, contribui para aumentar a produtividade do trabalho e, portanto, a competitividade económica do país.

Por tudo isto, a legislação laboral importa tanto aos trabalhadores como aos demais setores sociais.

Um Estado que assim projeta e prepara as condições para uma vida social equilibrada e procede de acordo com esse planeamento é, em consequência, um Estado respeitado pelos cidadãos; respeito que se estende, naturalmente, aos que para ele trabalham com rigor e seriedade.

2. Uma tal perspetiva do que deve e pode ser hoje, mesmo no nosso país, uma sociedade mais justa poderia constituir a base e o objetivo comum para um programa concreto, realista e calendarizado de transformação política de Portugal.

Um programa que agregasse todas as forças e todos os homens e mulheres que se bateram e ainda se batem, não pelo enriquecimento próprio ou alheio, mas, no essencial, pela realização do bem comum.

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Um tal programa, não as descurando, não deveria valorizar as diferenças reconhecidas entre tais forças.

Elas existem, mas não dizem respeito a um tal desígnio.

Esse programa deveria, pelo contrário, evidenciar precisamente o que as une na construção de um país mais justo, de um Estado mais eficiente.

Referimo-nos, por exemplo, a um SNS eficaz e abrangente; a uma segurança social pública que não se destine a ser uma fonte de receitas para interesses privados; a uma escola pública moderna, disciplinada e disciplinadora, bem equipada e capaz de responder tanto às solicitações da maioria dos estudantes como, em simultâneo, cuidar dos que, por natureza ou por estatuto nacional e língua materna, necessitam de um acompanhamento especial, portanto uma escola integradora; a uma política de habitação e urbanismo que privilegie os mais necessitados e lhes devolva o gosto pela vida.

Em suma, um programa bem fundamentado, bem documentado e bem planeado no que respeita aos gastos, ao tempo de execução e à concretização dos resultados.

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Um programa para resolver muitos dos problemas dos portugueses de hoje e construir um futuro diferente e melhor para os portugueses de amanhã.

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