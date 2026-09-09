A Artur Anselmo

O Verão irá acabar a 21 de setembro. Que fizeste deste Verão? Que leste? Que filmes viste? Que disponibilidade de tempo te ofereceste ou deste aos outros? Que músicas fizeram parte deste Verão? Há guerra na Ucrânia, na Rússia, no Irão, no Líbano, em Israel... Os conflitos multiplicam-se. A incompreensão consolida-se. Há traições inomináveis. Há cobardias indizíveis. Hipócritas comentam os vários mundos de que o mundo é feito. A Segurança Social é uma galinha de ovos de ouro em que muitos desejam pôr a mão. A Caixa... A escola pública, a saúde que devia ser um bem comum para todos... Que fazemos nesta vertiginosa era maquinal, digital, de lares apinhados de velhos abandonados no Verão como cães de casa que serviram e prestaram serviço e depois... De que vale ler 1984, ou ver Charlot e Os Tempos Modernos se o profetismo é apenas a Cassandra falando para ninguém? E, portanto, para quê, no verão, uma comunidade de leitores? Designação exagerada? Imprópria?

Em tempos de tanta edição de livros, tanto festival e feira, de tanta conferência e tantos mil e um podcasts e mil e um livros de homenagem, ou tanto lançamento de livro, fará sentido organizar uma comunidade de leitores? Com que fim?

A estas perguntas e exercícios decerto repetidos por muitos, só posso dar uma resposta: sim, porque tudo parece estar no seu estertor é que faz sentido organizar uma comunidade de leitores. Era bom que tivessem todos 14, 16, 18, 20, 22 anos... É nestas faixas etárias que estamos a perder leitores. Ou a ganhar apenas modos de ler indigentes, pueris, jamais críticos. Lembro o Padre Manuel Antunes e a sua ideia de crítica no volume Legómena (INCM). Crítica: acto compreensivo, de iluminação de um problema. Balanço e ponderação. Mas o Verão finda. Na praia a areia tem já a cor de uma areia de outono. O sol declina mais cedo. Com que ideia de comunidade estamos a viver?

Estamos todos na mesma estação? Visitei há dias um homem velho e bom. Sábio. Com humor ainda. Um pouco melancólico é certo, falou com amor à vida. Faz os seus exercícios diários. É essencial mexer as pernas, cuidar do corpo: braços, coluna, peito... É um leitor compulsivo. Sempre foi. Podia pertencer à comunidade de leitores que neste mês de agosto organizei para desfastio das sextas de Verão. Tema? O poeta-crítico na literatura portuguesa do século XX e ainda neste. Faremos a nossa última sessão dia 28. É das 18.00 às 20.00 via zoom. Dezassete inscritos. Gente viva, interessada e interessante. Gente que foi aluna dos que viveram a juventude no tempo de Salazar e da guerra. Uns lembram David Mourão-Ferreira, outros António Ramos Rosa, outros ainda referem Vitorino Nemésio... Querem ler e viver. Este meu amigo – Pedro Rodo –, a que devemos horas tão boas, divertidas, de anedotas de fazer rachar de riso o mais pétreo e sisudo comensal, é também ele, a seu modo, um poeta. Isto é: viveu uma vida cheia e tem aquela sabedoria de não absolutizar. Na comunidade de leitores falei de Eliot e de Pessoa, de Sena e de Casais Monteiro... «Não passam, poeta, os anos sobre ti», verso do Sena dedicado a Bandeira. Mas eu gostava de o reservar para o meu amigo Pedro. Tem dias mais alquebrados? Tem. Mas o seu espírito é forte e vivaz. É um leitor culto. Amante da boa conversa. Assim os desta comunidade de leitores. Margarida, Susana, António, Fernando, Max, Albertina, Romana, Alexandra....

Neles talvez veja o que persigo como leitor: a inquietação, a curiosidade, a ponderação, a generosidade, a ironia simples, de boa fé, a memória do que foi difícil. Lemos ensaios de poetas que foram críticos. Ouvem. Falamos na última meia-hora. Ou interrompemos o comentário a um poema ou a um ensaio para relacionar o lido com o vivido. Fizemos todos esta comunidade de leitores. Uma sociedade fraterna de ouvintes que lêem, de leitores que ouvem e vêem. Em setembro farei nova comunidade. O corpo exige o pensamento. ASICS: alma sã em corpo são. E lembro outro amigo: 92 anos de vida, o professor Raul Simões. Poeta popular. Advogado de formação, pai e avó. Camões como bandeira, conheço-o há três anos, não mais. Foi aluno de David no liceu Veiga Beirão. Anos 50. Extraordinário leitor, vi-o no café de um centro comercial a explicar ao neto oitavas de Os Lusíadas. Sabem imenso, Raul e Pedro, meus amigos. Gente que viu muito. Não precisam de doutoramentos para provarem seja o que for... É verdade, caríssimos amigos desta comunidade: que se leia o conto Homenagem ao papagaio verde, de Sena. Ou A Palavra Essencial, de Casais Monteiro. Ou de David a vida que foi sua: livros, amor, amores, cidadania, viagens, ensino... Tese de doutoramento ? Não a fez. A Universidade quis tê-lo como professor: experiente, sabedor, um schoolar na melhor tradição inglesa. E Ramos Rosa? Poeta, poeta mesmo, ensaísta, tradutor e homem simples, da maior simplicidade que pude ver, naquele jeito seu único de olhar nos nossos olhos e sorrir. Sorria sempre. «Estou vivo e escrevo sol», verso que disse ao despedir-se. Nesta comunidade de leitores eu creio que foi essa aprendizagem da sageza e da simplicidade complexa (afinal é sobre poetas que foram críticos) o que os 17 inscritos perseguiram. Não havia créditos. Não contou para progressão na carreira. Fazer uma comunidade só pelo prazer de ler e de compreender textos.

O grande texto? A vida. Isto é: os anos – 84 os do Pedro, 92 os do Raúl – sucedendo-se uns aos outros, acumulando outros textos dentro do grande texto, a vida. Somos todos companheiros desta comunidade de leitores: a humanidade.



Professor e crítico literário