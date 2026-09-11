11 de Setembro, proteger a Confiança

Uma sociedade democrática não pode viver sem confiança. O desafio não é eliminá-la, mas torná-la mais informada, mais exigente e verificável

Há datas que vão para além da História. O 11 de Setembro é uma delas. Vinte e cinco anos decorridos sobre os atentados que transformaram a nossa perceção da ameaça, é tempo de retirar daquele dia uma lição que vai muito para além do terrorismo nas suas diversas formas: a segurança começa na identificação das nossas vulnerabilidades.

Ao longo de quatro décadas, enquanto profissional e académico, aprendi que o crime raramente cria as condições de que necessita. Maioritariamente, identifica uma vulnerabilidade, explora-a e transforma-a numa oportunidade.

O mesmo sucede com a fraude.

Após o 11 de Setembro, ocorreu uma extraordinária mobilização de solidariedade para com as vítimas e suas famílias, mas surgiram igualmente tentativas de explorar essa generosidade. Após os atentados, a onda de mobilização solidária gerou cerca de 2,4 mil milhões de dólares apenas entre 34 das maiores organizações, obrigando a FTC norte-americana a criar mecanismos de identificação, documentação e controlo precisamente para impedir aproveitamentos fraudulentos. O fenómeno permanece atual: o FBI alerta hoje que guerras, atentados, catástrofes e outras situações de grande impacto emocional continuam a ser explorados para fraudes através de falsas instituições de solidariedade, crowdfunding e, agora, IA e falsificação de identidade. O mesmo aconteceu durante a pandemia, após catástrofes naturais e, atualmente, perante guerras e crises humanitárias.

Mudam os acontecimentos, permanece o método: explorar o medo, a urgência, a emoção e, sobretudo, a confiança.

A fraude contemporânea tornou esta realidade particularmente preocupante. Há muito tempo que ultrapassou o típico burlão que convence pessoalmente a vítima, atualmente mobiliza organizações, recurso a tecnologia e engenharia social, identidades falsas, manipulação de dados e, cada vez mais, inteligência artificial. A voz que escutamos pode não pertencer a quem julgamos. Uma imagem pode não ser real. Uma mensagem aparentemente proveniente de uma instituição pode ter sido construída para nos conduzir, em segundos, a uma decisão errada.

Perante esta realidade, seria tentador concluir que a solução está em desconfiar de tudo e de todos. Porém, tal seria um erro e constituiria um recuo social.

Uma sociedade democrática não pode viver sem confiança. O Estado de Direito, as relações comerciais e, naturalmente, a convivência entre cidadãos dependem dela. O desafio não é eliminar a confiança, mas torná-la mais informada, mais exigente e verificável.

Isso exige literacia digital, prevenção, melhores mecanismos de autenticação, cooperação entre instituições e capacidade de investigação criminal adaptada à velocidade e à dimensão transnacional da fraude.

Vinte e cinco anos depois, o 11 de Setembro recorda-nos que as ameaças mudam e os instrumentos evoluem. Mas permanece uma regra essencial da segurança: conhecer aquilo que nos torna vulneráveis.

Hoje, entre essas vulnerabilidades, encontra-se um dos nossos bens coletivos mais preciosos: a Confiança. Protegê-la é também uma forma de segurança.

Nota de transparência: Este texto contou com apoio de ferramentas de IA na pesquisa e revisão. A análise, conclusões e responsabilidade intelectual são exclusivamente do autor.

Doutor em Direito Público, Investigador no CEAD/UL, Vice-Presidente do OSCOT