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Se ninguém quer eleições, porque estão (quase) todos à procura de uma crise política?

Carneiro não tem pressa e parece, de todos os líderes políticos, o menos ansioso por eleições. Ele sabe que o tempo é, neste momento, o seu maior aliado. E, simultaneamente, o maior inimigo de Luís Montenegro.
Anselmo Crespo
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Há duas semanas, à boleia de uma moção de censura que o Chega ainda nem sequer tinha apresentado, já se anunciava uma nova crise política em Portugal. O expediente de André Ventura já havia sido usado no passado e tinha sido inconsequente. Tal como se previa que fosse desta vez, já que, sem a viabilização do PS, seria impossível abrir uma crise política. Mas isso não impediu a parangona, que era exatamente a que André Ventura procurava.

Os dias que se seguiram foram de um falso suspense. Será que o Chega avança? Será que não avança? André Ventura foi-se desdobrando em entrevistas exclusivas, conferências de imprensa diárias, alimentando e sendo alimentado pela comunicação social que não ignora os efeitos que o talento e o linguajar do líder do Chega têm nas audiências. O guião de Ventura em relação a Luís Neves não é novo e não surpreende ninguém. Já fora usado nos casos das gémeas e da Spinumviva, mas nem por isso deixa de funcionar para ambos os lados. No fim do dia, ‘it´s all about the show’.

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Quando o Chega decidiu, finalmente, confirmar a moção de censura, rapidamente o PS anunciou que não a viabilizaria. Coisa que André Ventura já suspeitava, caso contrário, duvido que tivesse avançado com a iniciativa. Ficava, por isso, morta, antes mesmo de nascer, a dita crise política. Mas o ‘show’, esse, tinha de continuar. Primeiro, é ouvido Luís Neves. Depois, vem a moção de censura. Segue-se a comissão parlamentar de inquérito. E cumpre-se, assim, o guião que nunca deixou o Chega ficar mal: desgastar o Governo, descredibilizar as instituições, combater o sistema e ter palco mediático.

Mas o Chega - e o seu cérebro, André Ventura - não são os únicos responsáveis pela miséria política em que estamos mergulhados. Luís Montenegro tem, igualmente, enormes responsabilidades. No fundo, também o primeiro-ministro tem um guião, que não parece tão focado no interesse do país, mas antes na ambição pessoal de alcançar uma maioria absoluta.

Montenegro aplicou à crise Luís Neves a mesma estratégia que aplicou à crise Spinumviva. Finge que gosta do escrutínio, finge que quer dar todas as explicações, finge que já explicou tudo e, por fim, remete-se ao silêncio. As consequências desta estratégia, Montenegro conhece-as bem: a abertura de inquéritos por parte do Ministério Público - que até dão jeito para ganhar tempo -, a tomada do espaço mediático por um único tema e uma passadeira vermelha para o Chega poder desfilar. Mas o ‘prémio’ que Luís Montenegro persegue, esse, poderá vir no fim, no dia em que o Parlamento decidir derrubar o Governo.

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Enquanto esse dia não chega, Montenegro vai fazendo campanha, como ficou bem claro no debate desta semana da moção de censura. Não vem aí uma reforma fiscal, nem na segurança social - que foi para a gaveta -, não se mexe na justiça e muito menos no sistema político. No fundo, não se mexe em nada que possa provocar atrito com o eleitorado. Vem aí mais um bónus para os pensionistas no final do ano e uns trocos no IRS para os trabalhadores. No fundo, é a estratégia de distribuir milho aos pombos, para os entreter mais um bocadinho e desviar as atenções dos problemas que o Governo enfrenta.

O bluff do primeiro-ministro já foi descoberto pelos eleitores. A mais recente sondagem da TVI e da CNN Portugal mostra, desde logo, que Montenegro está enganado quando acha que o país não quer saber das polémicas em torno de Luís Neves. Não só quer, como, estou em crer, já fez o seu próprio juízo. E não é positivo. Mas as grandes causas do desalento do eleitorado com este Governo têm que ver com outros temas: a saúde, a educação, os salários, os impostos e o custo de vida. O nível de frustração dos eleitores vai aumentando, e não é o milho que Montenegro vai distribuindo todos os anos pelo outono que vai resolver o problema.

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José Luís Carneiro não foi apenas o único adulto no debate da moção de censura. Parece ser também o que melhor está a saber ler o eleitorado. Apesar do evidente incómodo que o tema Luís Neves lhe provoca, tem sabido dançar entre os pingos da chuva e focar-se nos principais problemas dos portugueses. O trabalho de sapa - muitas vezes invisível - que tem feito pelo país e o estilo meio sacerdotal, de moderado e responsável, têm-lhe rendido um consistente primeiro lugar nas sondagens. Mas Carneiro não tem pressa e parece, de todos os líderes políticos, o menos ansioso por eleições. Ele sabe que o tempo é, neste momento, o seu maior aliado. E, simultaneamente, o maior inimigo de Luís Montenegro. Se com dois anos de poder a AD já apresenta este desgaste, imaginem daqui a um ano, com mais um. Por agora, a crise política não chegou. Mas se o guião de André Ventura e de Luís Montenegro se cumprir, dificilmente a legislatura chegará até ao fim.

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