A Segurança Social e a cobardia de mais uma oportunidade perdida

Enquanto o grupo de trabalho liderado por Jorge Bravo estudava, Luís Montenegro criava as condições para atingir uma maioria absoluta que lhe permitisse fazer a reforma que a direita sempre quis fazer na Segurança Social.

Posso estar a ser ingénuo, mas creio que não haverá um único responsável político em Portugal que não saiba que, mais cedo do que tarde, o problema da sustentabilidade da Segurança Social se vai colocar. Até os ‘negacionistas’ convictos têm de ter consciência de que o desalinhamento entre a esperança da média de vida e a natalidade, somado a crescimentos económicos medíocres, só pode dar mau resultado. A pergunta que vale a pena fazer é esta: porque é que os partidos políticos têm tanto medo de discutir este assunto?

Não é medo. É cobardia. E as últimas semanas só o vieram provar novamente. Senão, vejamos. Luís Montenegro chega ao poder assente num discurso de reconciliação com os pensionistas. Consciente do trauma que os governos da AD provocaram a este segmento do eleitorado durante os anos da troika - em que se chegou ao ponto de cortar pensões -, o líder do PSD achou que a única forma de regressar ao Governo era renegando o legado de Passos Coelho e acenou com aumentos e complementos para os reformados. Em momento algum, nas duas campanhas eleitorais para as legislativas, o PSD colocou em debate a necessidade de uma reforma da Segurança Social. Estava lá, no programa do partido, mas quanto menos se falasse do assunto, melhor. Não fosse Montenegro desafiado a dizer o que pensa sobre o assunto.

Chegado ao Governo - e apesar de o tema não ter estado na campanha -, Montenegro faz duas coisas: continua em campanha eleitoral, a distribuir bónus anuais pelos pensionistas, ao mesmo tempo que encomenda um estudo sobre a sustentabilidade da previdência, sabendo que não tinha maioria política para implementar qualquer reforma. O plano, porém, era outro: enquanto o grupo de trabalho liderado por Jorge Bravo estudava, Luís Montenegro criava as condições para atingir uma maioria absoluta que lhe permitisse fazer a reforma que a direita sempre quis fazer na Segurança Social.

O tiro saiu-lhe pela culatra. Depois de se fazer à falta e de provocar eleições antecipadas, Montenegro viu o eleitorado recusar à AD a maioria que procurava. E, entretanto, o relatório de Jorge Bravo ficou pronto. Destino final: a gaveta. No Governo e no PSD, não há quem queira discutir o assunto porque ele queima. E nunca se sabe quando é que vêm aí as próximas eleições.

Esta cobardia é extensível também à esquerda. Quando se apanhou com uma maioria absoluta, o PS considerou necessário fazer um livro verde sobre a sustentabilidade da Segurança Social. Hoje, o PS acha que não há, nem haverá no futuro, qualquer problema de sustentabilidade na previdência. Se não há, nem haverá, porque é que o PS achou necessário mandar estudar o assunto? Quando confrontados com o relatório coordenado por Jorge Bravo, os socialistas, primeiro, optaram por desconversar. José Luís Carneiro prometeu ser «o porta-estandarte daqueles que têm confiança no sistema de pensões». Depois, desconversou só mais um pouco, acusou a AD de estar a incutir uma cultura de medo na sociedade e ainda insinuou que o Governo se estava a preparar para pôr em causa o pagamento das pensões atuais e futuras.

A argumentação, básica e infantilóide, estendeu-se, sem grande surpresa, aos partidos à esquerda do PS. Lá está a direita a querer jogar na bolsa com os descontos dos portugueses, ou vem aí o bicho papão da privatização da Segurança Social. Os comentadores mais militantes foram a correr vestir os fatos de especialistas em Segurança Social e, diligentemente, lá foram explicar ao povo que não há, nem haverá, qualquer problema com a Segurança Social e que tudo isto não passa de uma manobra maquiavélica da direita para cortar pensões.

E assim lá perdeu o país mais uma oportunidade para ter um debate sério e informado sobre uma das questões mais relevantes do nosso tempo. Não sobre as pensões que estão a pagamento - que são bem o reflexo do atraso económico do país nas últimas décadas -, mas sobre as pensões futuras, das gerações que estão agora no ativo e que têm cada vez menos certezas sobre o que um dia vão receber. Um debate que discuta novas formas de financiamento da Segurança Social, que reflita sobre as novas formas de trabalho e o impacto que as novas tecnologias estão a ter e vão ter no mercado. Um debate onde se discuta o mais importante: como é que se põe a economia do país a crescer o suficiente para garantir o futuro dos que hoje financiam as pensões atuais.

Esse debate, porém, quase nenhum partido - à exceção da Iniciativa Liberal - quer fazer. E a razão tem tanto de simples como de cobarde: ninguém quer perder votos. Quando o problema se colocar - porque vai colocar-se, seja pela insustentabilidade do sistema, seja pelas reformas de miséria que o Estado vai pagar no futuro -, já outros líderes, que não os atuais, lá estarão.