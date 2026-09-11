A Europa enfrenta uma das conjunturas mais difíceis das últimas décadas. A guerra na Ucrânia, as tensões no Médio Oriente, a crescente ameaça da Rússia e a relação imprevisível com a Administração Trump exigem uma Europa unida, mas nem sempre é isso que vemos.

Na próxima quarta-feira, Ursula von der Leyen fará no Parlamento Europeu o seu discurso anual sobre o Estado da União. Será o momento de apresentar as prioridades para o próximo ano e de fazer um balanço de meio-mandato. Mas será também o momento de responder a uma pergunta inevitável: quo vadis, Ursula von der Leyen? Para onde vais, União Europeia?

Quando iniciou o seu segundo mandato, em 2024, Ursula von der Leyen prometeu uma Comissão Europeia mais política e geopolítica, capaz de responder aos grandes desafios do nosso tempo. Dois anos depois, é difícil reconhecer essa ambição.

A desregulamentação parece ter-se tornado a principal bandeira da Comissão. Simplificar pode ser necessário, mas não pode significar desproteger e não pode substituir uma verdadeira agenda política. Enquanto a narrativa de que a burocracia é responsável por todos os nossos problemas ganha força, as grandes respostas europeias tardam em chegar.

O mais preocupante é aquilo que desapareceu da agenda: a Europa social. No mandato anterior, o Compromisso Social do Porto colocou o Pilar Europeu dos Direitos Sociais no centro da agenda europeia. Hoje, a luta contra as desigualdades parece ter perdido prioridade. Falar de competitividade sem falar de salários, emprego digno, serviços públicos e proteção social é falar apenas de metade da realidade. Crescimento económico só faz sentido se se traduzir em melhores condições de vida.

Também no plano geopolítico, a Europa enfrenta uma das conjunturas mais difíceis das últimas décadas. A guerra na Ucrânia, as tensões no Médio Oriente, a crescente ameaça da Rússia e a relação imprevisível com a Administração Trump exigem uma Europa unida, mas nem sempre é isso que vemos.

Nas migrações, esta fragilidade é particularmente evidente. A extrema-direita percebeu que pode transformar qualquer crise numa arma política. Vimo-lo recentemente em Ceuta, através da manipulação da informação e da ausência de solidariedade europeia. Importa não esquecer que países como a Itália, a Polónia e a Grécia também já foram afetados por estes fenómenos. Desta vez, no entanto, a instrumentalização da crise para ganhos políticos falou mais alto. Quando a Europa não responde, os populistas apresentam-se como resposta.

É por isso que os partidos democráticos não podem limitar-se a denunciar a extrema-direita. Têm de ocupar o espaço político com respostas concretas para problemas concretos e não podemos normalizar alianças com forças que colocam em causa os próprios valores democráticos europeus, como temos assistido recentemente no Parlamento Europeu.

A Inteligência Artificial coloca outro desafio. A União Europeia foi pioneira na sua regulamentação, mas a tecnologia evolui mais depressa do que os nossos processos de decisão. Além disso, importa discutir o impacto que esta nova revolução vai ter no emprego e na sociedade como um todo, nas artes, na música.

Na defesa, os novos instrumentos europeus para a modernização militar foram importantes. No entanto, é preciso investir também em investigação, inovação e indústria europeia, criando no processo empregos qualificados e reforçando a nossa autonomia estratégica. Por isso, é importante discutir em cada Estado-Membro de que forma estes instrumentos estão a ser aplicados. Por exemplo, em Portugal, pouco se sabe sobre a aplicação destes instrumentos além da polémica aquisição das três fragatas a Itália.

Para fazer mais em matéria de defesa, energia, inovação, transição digital, coesão e proteção social, a Europa precisa estar equipada de meios financeiros robustos. No entanto, há quem defenda cortes no orçamento europeu. Não podemos exigir que a Europa faça mais com menos. Por isso, as atuais negociações para o próximo Quadro Financeiro Plurianual serão decisivas.

Defender a União Europeia é garantir que conseguimos produzir resultados para respondermos aos problemas das pessoas, desde logo, no aumento de custo de vida e na habitação.

É esse o desafio de Ursula von der Leyen. Apresentar uma escolha política clara sobre que Europa queremos construir, para quem e com quem. A União Europeia precisa de recuperar a ambição. Precisa de voltar a falar de igualdade, Estado Social, salários dignos, segurança, inovação e futuro.

Num contexto em que os adversários do projeto europeu ganham força, a União Europeia precisa, acima de tudo, de voltar a ser um projeto de esperança e progresso. E esse é, talvez o maior desafio de todos.

Eurodeputada e Vice-Presidente do Grupo S&D