Um novo mundo

Talvez Trump queira reconsiderar os seus negócios nas terras geladas e se aperceba que nenhum homem, por mais poderoso que seja, conseguirá escolher um nome definitivo para a História.

Gerardus Mercator desenhou, em 1569, uma projeção bastante útil para os navegadores, possibilitando rotas marítimas em linhas retas. No entanto, essa solução para atravessar oceanos vinculou-nos, durante quase cinco séculos, a um mapa-mundo errado, com os continentes no lugar certo, mas com o tamanho incorreto.

O cartógrafo flamengo não imaginaria que, quase quinhentos anos depois, continuaríamos a conhecer o planeta através do seu mapa, apesar da sua projeção apresentar os polos ampliados, num desenho onde a Europa e a América do Norte crescem, a Gronelândia se torna quase continental e África encolhe. Habituámo-nos assim a olhar para o continente africano, catorze vezes maior do que a Gronelândia, como algo muito mais pequeno do que realmente é.

Na semana passada, por 164 votos contra um, a Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou finalmente uma resolução que incentiva a utilização de projeções cartográficas que representem as verdadeiras dimensões dos continentes, correspondendo à iniciativa da União Africana. O único voto contra foi dos Estados Unidos, o que não deixa de ser irónico para quem se tem empenhado tanto em corrigir nomes pelo mundo fora.

Donald Trump já transformou, pressionando inclusive as aplicações de mapas, o Golfo do México para Golfo da América, decidiu chamar Lago América ao Lago Ontário, sugeriu que o Estreito de Ormuz deveria passar a Estreito Trump, e até o Novo México surge agora num mapa presidencial como Nova América. Atribuir nomes nunca foi inocente, os conquistadores sabiam, tal como os impérios. E não é apenas vaidade, implica memória, tomar posse e permanecer. Daí a própria efígie de Trump estar representada na moeda oficial de um dólar das comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos.

A iniciativa africana é muito mais profunda do que isso. Reclama apenas o seu lugar no imaginário do mundo e corrige, através do mapa, uma história mal escrita. África não pretende tornar-se maior, apenas deixar de parecer menor e, pela primeira vez, o resto do mundo terá de se habituar às suas verdadeiras dimensões.

Quanto à Gronelândia, ficaremos a aguardar que exibam o verdadeiro mapa a Trump, na vã esperança de diminuir a sua cobiça. O território não perderá um centímetro de gelo, os seus recursos minerais ou um habitante, contudo, irá encolher e reduzir o seu tamanho na nossa imaginação. África, pelo contrário, recuperará o seu.

Talvez Trump queira reconsiderar os seus negócios nas terras geladas e se aperceba que nenhum homem, por mais poderoso que seja, conseguirá escolher um nome definitivo para a História. Mercator morreu há mais de quatro séculos, o seu mapa permaneceu, porém, está agora corrigido. Não para mudar o mundo, mas para que os nossos filhos, ao abrirem um atlas, o observem na sua dimensão real.

Escritor e Gestor Público