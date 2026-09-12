A Europa acordou

Uma das boas notícias da semana é a que se relaciona com o facto de a comissão europeia ter decidido agir com o propósito de dar combate à crise habitacional. Foi agora apresentada a chamada Lei da Habitação Acessível, com dois objetivos claros: travar a escalada dos preços e alargar a oferta de casas disponíveis, nas cidades do bloco europeu.

Lisboa é apontada como um dos maus exemplos, adquirindo especial relevância as disrupções provocadas pelo alojamento local. O comissário europeu para a Habitação não foi de meias palavras e acentuou que esta questão do arrendamento de curta duração é parte significativa do problema. «Se olharmos para o que aconteceu com os preços – disse Dan Jorgensen – é bastante preocupante; os números contam-nos uma história clara, pois, ao longo dos últimos 10 anos, as rendas aumentaram 59 por cento em Berlim, 75 por cento em Madrid e 103 por cento, em Lisboa».

Saúde-se a intenção da comissão europeia de abandonar o marasmo e saltar para o combate, que se adivinha complexo, dado o conglomerado de vontades que cada país, com as suas idiossincrasias, representa. Mesmo que a iniciativa anunciada tenha como principal finalidade proporcionar regras, segurança jurídica e instrumentos que permitam a cada Governo atuar de acordo com o que entende ser a situação específica do seu território, é um passo que retira álibis a muitos imobilismos nacionais.

A mancha do alojamento local é enorme e as casas devolutas amontoam-se. Governantes e autarcas não podem permitir-se a permissividade que vêm revelando, sempre com um olho na receita e outro no voto, pactuando com situações que empobrecem os habitantes das cidades, empurrando-os para fora delas e retirando-lhes qualidade de vida.

Lisboa não é, de facto, um bom exemplo e reclama atuação urgente e corajosa. Estou curioso para observar como vai agir Carlos Moedas perante a recomendação que chega de Bruxelas, no sentido de as autoridades tomarem medidas que não fechem os olhos à aquisição de imóveis residenciais relacionados com segundas residências ou períodos prolongados de desocupação. Alojamento local e imóveis devolutos são duas faces de um mesmo problema. O combate à especulação faz-se com energia e vontade e não com palavras e promessas que escondem a passividade e o deixar andar. Num país como o nosso, com diferenças acentuadas de rendimento para a média dos 27 estados membros, subidas de preços de 103 por cento não podem simplesmente ser encaradas como uma inevitabilidade, como se a liberdade dos mercados constituísse a voz suprema no contexto da vida em comunidade. Regulamentar e fiscalizar fazem, também, parte da ação de quem tem por missão governar e gerir. Acima de tudo, deve estar o bem estar das populações, das famílias. Quem especula desenfreadamente tem de pagar por isso, seja com impostos majorados seja com outros procedimentos que atinjam o que mais dói aos especuladores: o bolso.

Haja coragem!

P.S. – 1. O Governo sobreviveu, sem surpresas, à inútil moção de censura do Chega. André Ventura ainda não entendeu que ter iniciativa não é apenas ser do contra. Não ‘entalou’ Montenegro, não incomodou verdadeiramente José Luís Carneiro e ainda deu pretexto ao primeiro-ministro para sair por cima anunciando bónus para as pensões e redução nos impostos. Por vezes, um Lexotan dá jeito.

2. Jerry Seinfeld foi convidado para participar num evento de humoristas, em Portugal. A negociação para que aceitasse o convite foi morosa e difícil. Depois de tudo organizado, humoristas portugueses houve, cuja presença no evento estava confirmada, que decidiram retirar-se em protesto pela presença de Seinfeld. Pretexto: o humorista americano apoia Israel. Para quem, como eu, condena vivamente o que se passa em Gaza e não fica indiferente ao sofrimento dos palestinianos, o que se passou é ridículo. Mistura-se alhos com bugalhos e enfraquece-se o humor como arma demolidora, que se sabe poder ser. Teria sido mais útil aos valentões o uso do palco para confrontarem Jerry Seinfeld, em vez de se porem em bicos de pés para a quintarola ver…

3. Com problemas na frente interna e sem solução para os becos sem saída em que se enfiou, Donald Trump age como se a realidade fosse um palco virtual. Está sempre a ganhar e o sucesso mora no seu bolso, mesmo quando ninguém vê e nem sequer vislumbra o que as suas palavras tentam fazer crer. É um caso complexo de narcisismo, descontrolado e merecedor de séria observação psiquiátrica. O Mundo sobreviver a esta criatura é obra !

4. O Benfica deu show em Moreira de Cónegos. O Sporting impôs-se aos turcos, em Alvalade. O Porto deu ares de equipa pequena perante o Manchester City. O treinador portista parece ter visto um jogo a que a generalidade dos espetadores não assistiu. A semana foi intensa para os três grandes. Daqui para a frente vai doer cada vez mais.