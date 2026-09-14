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Sydney Sweeney alvo de críticas após campanha sobre desporto: "Isto é o que uma mulher no desporto parece"

A atriz protagoniza uma campanha da plataforma Novig em que surge com o corpo coberto apenas por equipamentos e objetos associados a várias modalidades. O anúncio provocou uma onda de críticas nas redes sociais, sobretudo entre atletas femininas.
Redação
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Sydney Sweeney alvo de críticas após campanha sobre desporto: "Isto é o que uma mulher no desporto parece"
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Sydney Sweeney está novamente no centro de uma polémica publicitária. A atriz norte-americana protagoniza a nova campanha da Novig, uma plataforma de previsões desportivas, mas o anúncio rapidamente deixou de ser apenas uma ação de marketing e transformou-se num debate sobre a forma como as mulheres são representadas no desporto.

Intitulada " Noving is Just Sports”, a campanha foi lançada a 9 de setembro e apresenta Sweeney em diferentes cenários desportivos, com o corpo coberto apenas por equipamentos e objetos associados às várias modalidades. Ao longo do anúncio, a atriz surge a simular ténis, golfe, basebol, hóquei no gelo e outros desportos.

A determinada altura, aparece sentada em cima de um cesto de basquetebol e, posteriormente, numa mesa de bilhar, enquanto a campanha insiste na ideia de que a Novig se dedica exclusivamente ao desporto.

O objetivo da marca era assumir uma abordagem provocadora para transmitir a mensagem de que a plataforma se concentra apenas nas previsões desportivas. A campanha exclui, segundo a empresa, outros mercados de previsão relacionados com política, guerras ou mortes.

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“Isto é o que uma mulher no desporto parece”

A reação nas redes sociais não demorou.

Uma das primeiras atletas a responder foi a ginasta norte-americana Gracie Kramer. Num vídeo publicado nas redes sociais, mostrou imagens suas em competição e escreveu: “Não sei o que Sydney Sweeney estava a fazer, mas isto é o que uma mulher no desporto parece”.

A publicação ajudou a desencadear uma série de respostas semelhantes por parte de atletas de diferentes modalidades.

A nadadora olímpica Ariarne Titmus também se manifestou. A australiana, quatro vezes campeã olímpica, afirmou que ficou profundamente revoltada com a campanha e considerou que a representação escolhida constitui um desrespeito por mulheres que dedicam grande parte da vida ao desporto.

De acordo com o The Guardian, Titmus afirmou: “Não é apenas uma chapada na cara de todas as mulheres que dedicaram a sua vida a aperfeiçoar as suas capacidades, mas de todas as mulheres que apreciam o desporto pelo que ele realmente é: trabalho em equipa, amizade, dedicação, excelência, união..."

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A atleta questionou ainda a utilização do corpo feminino como instrumento de marketing e terminou a sua mensagem dirigida diretamente à atriz: “Sydney Sweeney, faça melhor”.

Outras atletas juntaram-se às críticas

A nadadora Lani Pallister também reagiu à campanha, enquanto a guarda-redes australiana de hóquei Jocelyn Bartram manifestou desilusão perante aquilo que considera uma sexualização do desporto feminino.

"Sem palavras", escreveu a nadadora nas redes sociais.

"Existem tantas outras formas de chamar a atenção das pessoas sem sexualizar o desporto feminino mais uma vez. É impressionante como outra mulher rebaixa as atletas femininas a este nível, depois de termos lutado tanto para sermos reconhecidas pelos nossos colegas homens e ainda lutarmos todos os dias para provar que pertencemos a este meio, deixa-me sem palavras.", escreveu Bartram.

A velocista Bree Rizzo publicou igualmente imagens relacionadas com a sua carreira desportiva, numa resposta que seguiu a tendência iniciada por Kramer.

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Entre as críticas mais partilhadas esteve ainda a posição da pugilista Skye Nicolson.

"Entregaram à campanha publicitária exatamente o que queriam, mas, sinceramente, estas empresas têm de melhorar. Parem de sexualizar as mulheres no desporto." escreveu.

O Instituto Australiano do Desporto entrou também na discussão. Numa publicação nas redes sociais, partilhou imagens de atletas femininas em competição acompanhadas pela mensagem “THIS is sport”, numa clara resposta ao conceito da campanha.

O que diz Sydney Sweeney?

Apesar da dimensão da polémica, Sweeney não apresentou um pedido de desculpas nem abandonou a campanha.

A atriz participou na criação do anúncio e é, além de protagonista, parceira estratégica e acionista da Novig. Em declarações sobre o projeto, explicou que se envolveu desde as primeiras conversas criativas e que viu a campanha como uma forma divertida de transmitir a mensagem da empresa.

O conceito é simples: cortar o ruído e colocar o foco inteiramente no desporto”, afirmou Sweeney na apresentação da campanha, segundo a imprensa norte-americana.

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A atriz também tem procurado mostrar uma ligação pessoal ao desporto. Segundo a própria, praticou futebol, softball, esqui e desportos de combate (MMA) e afirma acompanhar modalidades como hóquei e boxe.

Depois da onda de críticas, Sweeney partilhou nas redes sociais capas antigas de revistas que mostram atletas femininas e masculinos em poses com pouca roupa. Entre as imagens estavam referências a figuras conhecidas do desporto, numa aparente resposta à discussão em torno da campanha. A atriz não disse nada, respondendo às críticas de forma puramente visual nos stories do Instagram.

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