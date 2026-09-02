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Porta aberta de autocarro salva motociclista de desfecho trágico na Colômbia

Um motociclista foi projetado após embater num autocarro na Colômbia, mas acabou por cair dentro do próprio veículo através da porta dianteira, que estava aberta. O acidente, registado por câmaras de segurança, tornou-se viral nas redes sociais.
Redação
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Porta aberta de autocarro salva motociclista de desfecho trágico na Colômbia

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Um acidente rodoviário em Guadalajara de Buga, na Colômbia, teve um desfecho tão insólito que rapidamente se tornou viral. Um motociclista embateu contra um autocarro e, depois de ser projetado da mota, acabou por entrar diretamente dentro do veículo.

O acidente aconteceu no passado domingo, dia 30 de agosto, na interseção da rua 7 com a carrera 13, em Valle del Cauca. O momento foi registado por câmaras de segurança e mostra a sequência pouco habitual do acidente.

Nas imagens, o motociclista aproxima-se do cruzamento e acaba por colidir violentamente com a lateral de um autocarro de transporte público.

Com a força do impacto, o homem é projetado da mota. A trajetória poderia ter terminado numa queda violenta no asfalto, mas aconteceu algo inesperado.

A porta dianteira do autocarro estava aberta e o motociclista entrou precisamente por esse espaço, acabando por cair no interior do veículo.

Uma câmara instalada dentro do autocarro registou o momento em que o homem atravessa a porta e cai sobre os bancos.

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Porta aberta acabou por alterar o desfecho

A porta aberta, que em circunstâncias normais representa um risco para quem circula dentro de um transporte público, acabou neste caso por funcionar como uma espécie de zona de entrada para o motociclista.

Vários relatos que acompanharam a divulgação das imagens afirmam que o motorista se teria esquecido de fechar a porta. No entanto, essa circunstância não foi oficialmente esclarecida pelas autoridades.

Homem conseguiu sair pelo próprio pé

Depois da queda, o motociclista permanece alguns segundos no chão do autocarro, aparentemente atordoado.

Pouco depois, consegue levantar-se e sair do veículo sem ajuda.

Temas

Acidente
Colisão
Motociclista
Autocarro
Colômbia

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