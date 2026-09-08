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Mulheres às Direitas ep1: Cinco vozes discutem Portugal, a Europa e o Mundo no feminino no novo videocast do SOL

A polémica em torno do ex-diretor da PJ, o crescimento da AfD nas eleições alemãs e os principais temas da atualidade nacional e internacional estiveram em cima da mesa. Cinco mulheres, com diferentes percursos e sensibilidades políticas, dão voz ao novo espaço de debate do SOL.
Redação
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Ao mesmo tempo que o Ministro da Administração Interna, Luís Neves, era ouvido no Parlamento, cinco mulheres, com percursos, sensibilidades e experiências distintas, juntavam-se para discutir a Europa, o Mundo e, claro, Portugal, no novo videocast do SOL, Mulheres às Direitas, que não deixou de fora a polémica em torno do ex-diretor da PJ.

A continuidade de Luís Neves no Governo de Luís Montenegro abriu o debate entre Liliana Reis (PSD), Patrícia Carvalho (Chega), Angélique da Teresa (Iniciativa Liberal) e Helena Ferro de Gouveia (CDS), num painel moderado por Rute Sousa.

As quatro vozes da direita portuguesa convergiram na ideia de que nem todos os casos associados ao ministro são iguais e têm gravidades distintas, da questão da piscina ao atrelado e aos carros. Mas a soma das situações merece uma leitura política, pelo impacto que tem no Governo e na própria imagem da Polícia Judiciária.

Outro dos temas do primeiro episódio foram as eleições na Alemanha, com o crescimento da AfD, que obteve um resultado histórico: 43,8% dos votos, ficando claramente em primeiro lugar e conquistando 39 dos 83 lugares no parlamento regional. Em 2021, tinha obtido 20,8%.

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Num espaço público marcado pela simplificação do debate político e pela crescente polarização, o videocast reunirá semanalmente mulheres com percursos, sensibilidades e experiências distintas para pensar Portugal, a Europa e o Mundo a partir das várias matrizes da direita portuguesa.

Além do comentário à atualidade nacional e internacional, este espaço pretende mostrar a pluralidade da direita portuguesa e contribuir para a construção do pensamento político português à direita e no feminino.

O primeiro episódio de Mulheres às Direitas pode ser visto aqui.

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