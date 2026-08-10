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Momentos de pânico: elevador sobrelotado cai quatro pisos na Rússia. Há quatro pessoas que partiram as pernas

O elevador tinha capacidade para seis pessoas, mas transportava nove no momento do acidente.
Redação
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Momentos de pânico: elevador sobrelotado cai quatro pisos na Rússia. Há quatro pessoas que partiram as pernas

O que significa a bandeira roxa que quase ninguém sabe identificar?

Foram segundos de pânico. Nove homens encontravam-se dentro de um elevador num prédio residencial de Makhachkala, na Rússia, quando a cabine perdeu sustentação e caiu do quarto andar para o rés-do-chão, numa altura de cerca de 15 metros.

O equipamento acabou por parar bruscamente, atirando os ocupantes para o chão.

O impacto foi bastante violento para quatro das noves pessoas, que ficaram feridas e sofreram fraturas nas pernas. Contudo, o ministro da Saúde, Aliomar Akhmedov, citado pelo Thenightly, garante que nenhuma das vítimas corre perigo de vida.

O momento ficou registado pelas câmaras de videovigilância do edifício e as imagens mostram os passageiros no interior da cabine antes de esta começar a descer de forma descontrolada.

Nove pessoas num elevador para seis

Um dos aspetos que está agora sob investigação é a lotação da cabine.

O elevador estava autorizado a transportar seis pessoas, mas tinha nove ocupantes quando ocorreu o acidente. Ou seja, encontrava-se com mais três pessoas do que a capacidade prevista.

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Prédio foi construído, mas nunca recebeu autorização

O acidente levantou ainda uma segunda questão, relacionada com o próprio edifício.

O prédio onde o elevador estava instalado foi concluído em 2021, mas, segundo as autoridades locais, nunca recebeu o certificado oficial necessário para entrar formalmente em funcionamento nem foi transferido para a esfera municipal, de acordo com o The Sun.

O edifício está incluído numa lista de cerca de 180 construções consideradas não autorizadas pelas autoridades do Daguestão. A situação está agora a ser analisada no âmbito da investigação ao acidente.

Entre as questões que terão de ser esclarecidas está precisamente a legalidade da utilização do elevador e se o equipamento cumpria os requisitos técnicos e de segurança exigidos.

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