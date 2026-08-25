José Luís Carneiro: 'Se fosse primeiro-ministro o preço do gasóleo estaria mais barato quase 17 cêntimos'

Na última parte da entrevista, o líder do PS fala ainda sobre a relação que mantém com antigos líderes do partido, a TAP, a REN, a refinaria de Sines e a relação com António José Seguro.

Na quinta e última parte da entrevista, José Luís Carneiro explica como tem mantido conversas com vários ex-líderes do partido; que quando foi ministro da Administração Interna fez o mesmo em relação aos seus antecessores; confessa que Augusto Santos Silva teria sido um belíssimo primeiro-ministro; que falou, recentemente, com Pedro Nuno Santos a propósito da TAP; e aborda ainda a relação de amizade que mantém com António José Seguro. A REN e a refinaria de Sines não podiam deixar de ser tema nesta longa entrevista.

No meio da entrevista, e que não aparece neste vídeo, o líder do PS falou dos combustíveis, depois de ter sido questionado: Se fosse primeiro-ministro, os combustíveis estavam ao preço que estão hoje?

Não.

Porquê?

Por uma razão. Porque tínhamos avançado com o pacote de medidas para reduzir o IVA temporariamente dos 23 para uns 13% e porque o Governo, contrariamente ao que tem dito, é também responsável pelo aumento do custo com os combustíveis quando decidiu por portaria reduzir o valor dos apoios para manter mais baixos o preço dos combustíveis. O Governo ganhou em 2024 e 2025, porque aumentou o valor dos impostos sobre os combustíveis, 1.048 milhões de euros. Hoje, os portugueses pagam, salvo erro, mais 23,5 euros por cada 50 litros de gasóleo, do que em março. E pagam por esse mesmo depósito mais 4,5 euros em impostos do que pagavam quando este governo tomou posse em abril 2024. Por isso uma parte significativa deste resultado e deste custo é lucro que o Governo está a obter com o sacrifício dos portugueses cada vez que vão abastecer os seus automóveis. Deixe-me dar-lhe este número que é muito importante. O Governo já ganhou mais com os impostos sobre os combustíveis do que deduziu no imposto com o IRS aos portugueses.

Consigo o preço da gasolina e do gás óleo era o mesmo do seu amigo Pedro Sánchez.

Não posso dizer que seria igual ao do meu amigo Pedro Sánchez. Mas nós teríamos optado por fazer aquilo que fizemos na sequência da guerra Ucrânia , baixar em 10 pontos percentuais , de forma temporária, os impostos sobre os combustíveis. Em termos práticos o litro de gasóleo estaria hoje 16,8 cêntimos mais barato , o que representaria uma poupança para os portugueses de 8,4 euros por depósito de gasóleo por exemplo.

Veja o quinto e último vídeo.