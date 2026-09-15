Joanna Wietrzyk venceu a prova de HYROX apesar de incidente intestinal. Organização reage e altera regras

A organização reconheceu que falhou ao não reagir imediatamente à situação da prova HYROX em Pequim. A atleta continuou a competir depois de sofrer um episódio de incontinência fecal e acabou por vencer. A partir de agora, situações semelhantes podem ditar a retirada de um concorrente por motivos médicos.

No passado sábado, 12 de setembro, uma situação ocorrida numa prova de HYROX, em Pequim, na China, acabou por levar a organização a rever as regras da competição, após várias críticas.

Segundo a estação televisiva ESPN, a competição de fitness introduziu uma regra que permite ao diretor de prova retirar um participante quando sangue, vómito, urina ou fezes possam representar um risco para a saúde do próprio atleta ou dos restantes concorrentes, por motivos médicos. A decisão surge depois de um episódio que envolve a australiana Joanna Wietrzyk durante a prova feminina Pro.

A alteração não é apenas uma resposta à polémica nas redes sociais. O próprio cofundador da HYROX, Moritz Fürste, admitiu que a organização devia ter intervindo no momento e assumiu a responsabilidade pelo sucedido.

"À medida que o nosso desporto continua a evoluir, deparamo-nos com situações novas e cada vez mais complexas que nos desafiam e onde é necessária uma maior clareza. Isto aconteceu este fim de semana na China.", começa por dizer o antigo campeão olímpico.

O que aconteceu durante a prova

Wietrzyk, uma das principais atletas da modalidade e recordista mundial da prova HYROX, teve um episódio súbito de incontinência fecal durante a competição, devido ao extremo esforço físico.

Apesar da situação, continuou o percurso e passou pelas diferentes estações da prova, que incluem corrida e exercícios realizados com equipamento utilizado pelos participantes.

A atleta acabou por completar a competição e vencer a categoria feminina Pro em Pequim, com um tempo de 1:01:23. Imagens do momento começaram entretanto a circular nas redes sociais e rapidamente deram origem a uma discussão sobre higiene, segurança e responsabilidade numa competição com equipamentos partilhados.

A questão não ficou limitada à decisão da atleta de continuar. Vários participantes questionaram sobretudo a resposta dos responsáveis pela prova e a ausência de uma intervenção imediata.

HYROX admite que falhou

Foi perante esta reação que Moritz Fürste veio a público assumir a responsabilidade da organização. O cofundador da HYROX reconheceu que houve um erro ao não reagir imediatamente durante a competição e pediu desculpa às pessoas que foram afetadas, direta ou indiretamente, pelo episódio.

A HYROX decidiu, por isso, rever não só o regulamento, mas também os procedimentos utilizados durante as provas, segundo a Reuters.

Nova regra passa a prever retirada do atleta

Uma das alterações introduzidas estabelece que um diretor de prova pode retirar um concorrente por razões médicas quando exista risco de contaminação relacionado com sangue, vómito, urina ou fezes.

Nessas circunstâncias, o participante poderá deixar de fazer parte da competição por razões de segurança e saúde.

A medida procura evitar que os responsáveis tenham de decidir caso a caso perante uma situação para a qual não exista uma orientação suficientemente clara.

Antes desta alteração, o regulamento previa penalizações para comportamentos como cuspir, desperdiçar água ou deixar resíduos no percurso, mas não estabelecia um procedimento específico para situações de contaminação deste género.

Atleta foi também alvo de críticas

A polémica acabou por ultrapassar a discussão sobre as regras da competição e chegou às redes sociais da atleta.

Joanna Wietrzyk foi alvo de críticas depois de as imagens do episódio se tornarem virais. A HYROX condenou ameaças e ataques pessoais contra a atleta e avisou que comportamentos desse género não serão tolerados nos seus eventos.

O caso acabou, assim, por colocar em cima da mesa duas questões diferentes: a decisão de uma atleta de continuar uma prova depois de sofrer um episódio físico inesperado e a responsabilidade da organização em garantir condições de segurança para todos os participantes.