"Estava a admirar a presa quando ele decidiu atacar a minha perna e conseguiu arrancar parte dela": jovem gravemente ferido após mordida de tubarão dentro de barco na Irlanda

Um pescador de 27 anos foi resgatado de helicóptero e apesar do susto está fora de perigo. Contudo, segundo meios de comunicação internacionais, pensou que não ia sobreviver e descreveu os momentos que se seguiram à mordida.

Uma pescaria ao largo da costa sul da Irlanda transformou-se numa situação de emergência para Sebastian Achim, um romeno de 27 anos que vive em Dungarvan. O jovem ficou gravemente ferido depois de ser mordido por um tubarão-azul que tinha acabado de capturar e que se encontrava a bordo da embarcação.

O incidente aconteceu na tarde de terça-feira, 11 de agosto, ao largo de Ardmore, no condado de Waterford. Sebastian foi posteriormente retirado da embarcação por uma equipa de emergência e transportado de helicóptero para o Cork University Hospital.

Apesar do susto, o jovem está fora de perigo e encontra-se a recuperar no hospital. Deverá ser submetido a uma cirurgia à perna.

O tubarão estava a bordo da embarcação

De acordo com a Globo, Sebastian tinha saído para o mar com outros amigos pescadores. O grupo estava dedicado à captura e libertação de tubarões-azuis, uma espécie que pode ser encontrada nas águas irlandesas durante os meses mais quentes.

Depois de conseguir capturar uma espécie com cerca de 1,5 metros, o jovem puxou o animal para dentro da embarcação. O objetivo era prepará-lo para ser libertado novamente no mar.

Foi nesse momento que tudo mudou.

Segundo o próprio, Sebastian encontrava-se a cerca de um metro do animal quando este se lançou na sua direção e lhe agarrou a barriga da perna. A mordida provocou uma ferida profunda e uma hemorragia significativa.

"Estava a admirar a presa quando ele decidiu atacar a minha perna e conseguiu arrancar parte dela.", contou.

O jovem explicou que tentou manter a calma para não assustar os restantes elementos da tripulação, e ainda tentou estancar o sangue com uma corda... mas sem sucesso.

“Pensei que não ia conseguir”

A gravidade dos ferimentos fez com que Sebastian temesse pela própria vida.

“Pensei: ‘Não vou conseguir’, contou ao Irish Times a partir do hospital, descrevendo os momentos que se seguiram à mordida.

O sangue começou a sair rapidamente da ferida e os companheiros tiveram de agir de imediato para tentar controlar a hemorragia enquanto aguardavam ajuda.

Os pescadores fizeram pressão sobre o ferimento e utilizaram uma corda numa tentativa de controlar a perda de sangue até à chegada das equipas de emergência.

A intervenção rápida dos amigos acabou por ser determinante enquanto os meios de socorro se dirigiam para o local.

Resgate mobilizou helicóptero e duas equipas de salvamento

O alerta chegou à Guarda Costeira irlandesa por volta das 16h15.

Foram mobilizadas as equipas da Ballycotton RNLI e da Youghal RNLI, além do helicóptero da Guarda Costeira Rescue 117.

O barco encontrava-se a cerca de quatro milhas náuticas a sul de Ram Head, junto a Ardmore. A embarcação tinha cinco pessoas a bordo, mas apenas Sebastian necessitou de assistência médica.

O jovem acabou por ser içado da embarcação para o helicóptero e levado para o Cork University Hospital, onde permanece sob cuidados médicos.

As restantes pessoas que estavam no barco conseguiram regressar em segurança a Dungarvan.