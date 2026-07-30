Barco em chamas no rio Tejo mobiliza autoridades perto de Algés

No local estão meios da Capitania do Porto de Lisboa, a Polícia Marítima e os Bombeiros Voluntários de Algés. Não há feridos a registar.

Uma embarcação de recreio está a ser consumida pelas chamas, esta quinta-feira, perto da Cruz-Quebrada. O alerta foi dado cerca das 11h30.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a embarcação completamente envolvida pelas chamas.

Segundo confirmou fonte oficial da Autoridade Marítima Nacional ao Correio da Manhã, o incêndio deflagrou numa pequena embarcação de recreio que navegava no estuário do Tejo. O único tripulante conseguiu abandonar o barco em segurança, com a ajuda de uma lancha da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, antes de as chamas se propagarem, não havendo registo de feridos.

Após o alerta, foram acionados para o local meios da Capitania do Porto de Lisboa e da Polícia Marítima, que acompanharam a ocorrência e garantiram a segurança da navegação na zona onde ocorreu o incêndio.

Os Bombeiros Voluntários de Algés assistiram no local o homem resgatado.

Causas do incêndio ainda são desconhecidas

Até ao momento, as autoridades não divulgaram a origem do incêndio.