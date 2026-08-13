“A manobra da minha vida”: skater espanhol sincroniza salto com eclipse solar e vídeo torna-se viral

Danny León conseguiu uma das imagens mais impressionantes do eclipse solar total de 12 de agosto. O atleta olímpico preparou uma manobra de skate para coincidir precisamente com o momento em que a Lua ocultava completamente o Sol.

O eclipse solar total que atravessou a Península Ibérica, de oeste para este, esta quarta-feira deixou milhares de imagens nas redes sociais, mas poucas tiveram o impacto da protagonizada pelo skater espanhol Danny León.

Num vídeo que rapidamente se tornou viral, o atleta surge no ar, sobre uma rampa de skate, precisamente diante do Sol eclipsado. O resultado parece uma imagem impossível: a silhueta do skater fica enquadrada com o fenómeno astronómico no instante em que a Lua cobre completamente o disco solar.

A imagem não aconteceu por acaso. Para conseguir aquele enquadramento, foi necessário combinar a trajetória do eclipse com a posição da rampa, o movimento do atleta e o momento exato do salto.

Um salto pensado ao segundo

León aproveitou a passagem do eclipse para concretizar um projeto visual que juntou novamente o skate à fotografia.

O espanhol já tinha trabalhado anteriormente com o fotógrafo Jai Cano em imagens semelhantes, procurando alinhar os seus saltos com o Sol e com a Lua. Em abril, por exemplo, os dois tinham realizado uma sessão fotográfica em que León tentou “conquistar” a Lua com a sua prancha. Na altura, o processo exigiu vários ensaios e uma coordenação permanente entre o atleta e o fotógrafo, que estavam a cerca de 500 metros de distância e comunicavam através de auriculares.

Desta vez, o desafio era ainda maior: o pano de fundo não era apenas o Sol ou a Lua, mas um eclipse solar total, um fenómeno que não podia ser repetido quando a equipa quisesse.

O vídeo mostra León a sair da rampa e a executar a manobra no momento em que a Lua passa diante do Sol. A preparação e a coordenação foram fundamentais para conseguir que os diferentes elementos coincidissem no mesmo enquadramento.

“A manobra da minha vida”

Depois de concretizar a manobra, Danny León partilhou o resultado nas redes sociais.

“A manobra da minha vida”, escreveu o skater na publicação, acrescentando a expressão “Eclipse mode”.

O atleta agradeceu ainda à equipa que tornou possível a gravação e deixou uma referência às anteriores imagens com o Sol e a Lua: “Primeiro o Sol, depois a Lua e hoje fazemos história com este eclipse”.

A publicação rapidamente começou a ser replicada noutras plataformas e meios de comunicação internacionais, transformando a manobra numa das imagens mais partilhadas do eclipse.

Quem é Danny León?

Danny León é um dos nomes mais conhecidos do skate espanhol. O atleta, natural de Móstoles, em Madrid, começou a praticar skate ainda jovem e chegou ao mais alto nível internacional.

León representou Espanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e Paris 2024, tornando-se uma presença regular nas grandes competições internacionais de skate.

A ligação à fotografia e à produção de imagens espetaculares também não é nova. O trabalho realizado com Jai Cano já tinha produzido imagens cuidadosamente planeadas com o Sol e a Lua, sempre com o objetivo de fazer coincidir a manobra do skater com um elemento celeste em movimento.