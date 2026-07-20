Zelensky reivindica ataques contra Moscovo

Volodymyr Zelensky reivindicou novos ataques ucranianos de longo alcance contra instalações logísticas e um depósito de petróleo na região de Moscovo. No mesmo dia, as autoridades russas acusaram a Ucrânia de ter atingido um autocarro em Shebekino, na região de Belgorod, provocando cinco mortos e 23 feridos. As acusações não foram verificadas de forma independente

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia registou esta segunda-feira uma nova escalada de ataques, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a reivindicar operações de longo alcance contra instalações logísticas e um depósito de petróleo na região de Moscovo.

"Região de Moscovo. As nossas sanções de longo alcance surtiram efeito contra instalações logísticas e um depósito de petróleo", escreveu Zelensky nas redes sociais, destacando a participação de unidades de sistemas não tripulados, forças de mísseis e artilharia, Operações Especiais e serviços de informações ucranianos.

Segundo o líder ucraniano, os alvos encontravam-se a mais de 400 quilómetros da fronteira da Ucrânia, num novo exemplo da estratégia de Kiev para atingir infraestruturas em território russo. A operação terá ocorrido durante uma noite em que a Ucrânia lançou centenas de drones contra a região de Moscovo, de acordo com autoridades russas e relatos internacionais.

Zelensky afirmou ainda que dois petroleiros associados à chamada "Frota Fantasma" e quatro navios de carga no Mar Negro foram também atacados, no âmbito da campanha ucraniana contra embarcações que Kiev acusa de serem utilizadas para contornar sanções internacionais.

"Estamos a responder a cada ataque russo contra as nossas cidades e comunidades", afirmou, defendendo que a guerra só poderá terminar através do aumento da pressão sobre a Rússia.

Cinco mortos e 23 feridos em ataque a autocarro

Também esta segunda-feira, pelo menos cinco pessoas morreram e 23 ficaram feridas num ataque com drone contra um autocarro na cidade de Shebekino, na região russa de Belgorod, segundo o governador regional, Alexander Shumaev.

De acordo com as autoridades russas, entre os mortos estão quatro mulheres e um rapaz. Entre os feridos encontra-se também um adolescente e três das vítimas estarão em estado muito grave.

O governador acusou as forças ucranianas de terem atingido "deliberada e cinicamente" um autocarro de passageiros. A acusação não foi imediatamente comentada por Kiev e não pôde ser verificada de forma independente.

A região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, tem sido alvo frequente de ataques desde o início da invasão russa em larga escala, em fevereiro de 2022.

Ataques russos provocam mortos e feridos na Ucrânia

Em simultâneo, várias regiões ucranianas foram também atingidas por ataques russos, segundo as autoridades locais.

Em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk, duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas. Em Zaporijia, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, enquanto em Kramatorsk, na região de Donetsk, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

Na região de Kherson, sete pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo, segundo as autoridades locais.

Os números divulgados pelas autoridades de ambos os lados não foram integralmente verificados de forma independente. A intensificação dos ataques ocorre numa altura em que a Ucrânia tem apostado cada vez mais em operações de longo alcance contra infraestruturas russas, enquanto Moscovo mantém ataques aéreos de grande escala contra cidades e infraestruturas ucranianas.

Kiev procura pressionar logística e energia russas

A estratégia ucraniana de ataques de longo alcance tem como um dos principais objetivos atingir a capacidade logística e energética da Rússia.

Zelensky tem defendido que estas operações procuram aumentar os custos da guerra para Moscovo e limitar a capacidade de abastecimento das forças russas. Entre os alvos reivindicados por Kiev encontram-se instalações de armazenamento e processamento de combustíveis, bem como estruturas associadas à logística militar.

A Rússia, por seu lado, tem reforçado os sistemas de defesa aérea em torno de Moscovo e de outras regiões estratégicas, enquanto os ataques com drones ucranianos se têm tornado uma presença cada vez mais frequente no território russo.

A escalada ocorre num contexto de intensificação dos ataques de ambos os lados, com vítimas civis a serem registadas tanto na Rússia como na Ucrânia.