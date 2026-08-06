"Vou casar-me com ela": homem detido durante o Mundial após afirmar várias vezes que ia casar com a princesa Leonor

Relacionados
Família real espanhola festeja triunfo de "La Roja" e ida à final do Mundial
Princesa Leonor conquista feito inédito na família real espanhola após concluir treino de paraquedismo militar (vídeo)
A presença da Princesa Leonor no Mundial de 2026 não passou despercebida. Enquanto acompanhava a seleção espanhola numa das competições mais mediáticas do mundo, a herdeira do trono esteve também no centro de um episódio insólito que obrigou as autoridades a intervir.
Segundo uma investigação do El Periódico, citada pela Lecturas, um homem, na casa dos 50, foi detido depois de viajar para o Mundial com a intenção de encontrar a princesa e "casar com ela". O caso terá levado ao reforço das medidas de segurança em torno da filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia.
De acordo com a investigação, o homem manifestava de forma persistente a convicção de que iria casar-se com a Princesa Leonor. Essa obsessão, aliada aos movimentos que realizou durante o torneio, despertou a atenção dos serviços de inteligência e das forças de segurança responsáveis pela proteção da comitiva real.
Segundo a mesma fonte, o homem perguntava várias vezes pela Princesa. Tudo aconteceu num hotel em Houston, no Texas, onde o indivíduo terá sido fotografado, investigado, e só depois detido. A investigação revelou, ainda, que o homem não era espanhol e sofria de perturbações mentais.
Autoridades não divulgaram mais detalhes
Até ao momento, não foram tornadas públicas informações sobre as medidas judiciais aplicadas ao homem detido nem sobre eventuais acusações formais.
A Casa Real espanhola também não comentou o incidente.