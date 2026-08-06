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"Vou casar-me com ela": homem detido durante o Mundial após afirmar várias vezes que ia casar com a princesa Leonor

Viajou até ao Mundial com um objetivo inesperado: encontrar a princesa Leonor e casar-se com ela. Segundo uma investigação do El Periódico, o comportamento de um homem de cerca de 50 anos levou as autoridades a considerá-lo uma potencial ameaça para a segurança da herdeira do trono espanhol.
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"Vou casar-me com ela": homem detido durante o Mundial após afirmar várias vezes que ia casar com a princesa Leonor

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A presença da Princesa Leonor no Mundial de 2026 não passou despercebida. Enquanto acompanhava a seleção espanhola numa das competições mais mediáticas do mundo, a herdeira do trono esteve também no centro de um episódio insólito que obrigou as autoridades a intervir.

Segundo uma investigação do El Periódico, citada pela Lecturas, um homem, na casa dos 50, foi detido depois de viajar para o Mundial com a intenção de encontrar a princesa e "casar com ela". O caso terá levado ao reforço das medidas de segurança em torno da filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia.

De acordo com a investigação, o homem manifestava de forma persistente a convicção de que iria casar-se com a Princesa Leonor. Essa obsessão, aliada aos movimentos que realizou durante o torneio, despertou a atenção dos serviços de inteligência e das forças de segurança responsáveis pela proteção da comitiva real.

Segundo a mesma fonte, o homem perguntava várias vezes pela Princesa. Tudo aconteceu num hotel em Houston, no Texas, onde o indivíduo terá sido fotografado, investigado, e só depois detido. A investigação revelou, ainda, que o homem não era espanhol e sofria de perturbações mentais.

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Autoridades não divulgaram mais detalhes

Até ao momento, não foram tornadas públicas informações sobre as medidas judiciais aplicadas ao homem detido nem sobre eventuais acusações formais.

A Casa Real espanhola também não comentou o incidente.

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