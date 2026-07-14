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Voo de teste torna-se viral após piloto escrever "estou aborrecido" no percurso da aeronave

O piloto sobrevoou a península de Wirral, Cheshire e o norte do País de Gales enquanto mostrava as suas habilidades.
Redação
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Voo de teste torna-se viral após piloto escrever "estou aborrecido" no percurso da aeronave
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O piloto de um voo de teste da Ravenair decidiu pôr à prova a sua perícia enquanto combatia o tédio — e o resultado impressionou as redes sociais. 

Tudo aconteceu no sábado, num voo de teste que partiu de Liverpool. 

O piloto esteve em funções durante duas horas, tempo em que conseguiu escrever no seu percurso, visível no site Flighradar24, uma plataforma online que permite rastrear voos em tempo real num mapa, a frase “I’m bored” (“estou aborrecido”, em tradução livre”). 

Voo Ravenair

De acordo com a companhia aérea, o piloto será um jovem com cerca de 20 anos. Wayne Barrett, gerente de operações, confessou à BBC: “Acho que o piloto estava literalmente um pouco entediado, pois era apenas um voo de teste. Mas foi um voo bem habilidoso”. 

O piloto sobrevoou a península de Wirral, Cheshire e o norte do País de Gales enquanto mostrava as suas habilidades.

O gerente confirmou que o voo servia para testar uma peça que teve de ser substituída. “Acho que a peça era um cilindro que precisava ser substituído. Então, quando isso acontece, levamos o avião para um teste para garantir que está tudo bem, o que estava”, explica, acrescentando: "Ele estava um pouco entediado, mas provavelmente teve que se concentrar bastante no final para soletrar as palavras, então provavelmente estava longe de ser isso”.

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O gerente de operações confirmou ainda que o piloto não terá quaisquer consequências, mas que a companhia aérea está a receber “bastante atenção” devido ao insólito.

Temas

Ravenair
Flightradar24
País de Gales
Voo de teste

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