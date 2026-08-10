segunda-feira, 10 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança

Embora não tenha sido divulgado o número de passageiros afetados, o voo tem 132 assentos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança
Dreamstime

Sem óculos gratuitos para o eclipse? Estes são os cuidados essenciais para ver o eclipse em segurança

Relacionados

“É o papá!”: a reação de duas crianças ao primeiro voo com o pai como piloto que está a emocionar as redes sociais

O momento foi partilhado pela mãe, Marina Bertoloto Dantas Cossi, de 35 anos, que registou a reação das duas crianças, de 6 e 8 anos, a ouvirem a voz do pai pelos altifalantes da aeronave.
“É o papá!”: a reação de duas crianças ao primeiro voo com o pai como piloto que está a emocionar as redes sociais

Falha num motor obriga avião da TAP a declarar "PAN PAN" e regressar a Lisboa

O incidente obrigou à ativação dos protocolos de segurança da aviação e levou à interrupção temporária das operações na principal pista do Aeroporto Humberto Delgado. Apesar do susto, não há feridos a registar.
Falha num motor obriga avião da TAP a declarar "PAN PAN" e regressar a Lisboa

"Se morrermos, morremos juntos": mulher agarrou o marido depois de este estar com metade do corpo fora de avião da Ryanair

O incidente ocorreu na manhã da passada sexta-feira, dia 10 de julho, quando o Boeing 737-800 já estava a uma altitude de cerca de 6.000 metros.
"Se morrermos, morremos juntos": mulher agarrou o marido depois de este estar com metade do corpo fora de avião da Ryanair

Um voo da Porter Airlines com destino a Toronto foi cancelado por um motivo insólito (e completamente alheio à aeronave). 

O avião ia partir da Colúmbia Britânica. Estava já na pista quando os membros da tripulação se aperceberam de uma criança, cuja idade não foi revelada, que estava “em pé no assento e não queria colocar o cinto de segurança”, de acordo com o comunicado da companhia aérea, citado pelo The New York Times.

“As tentativas dos pais e da tripulação que acompanhavam para o resolver foram mal sucedidas”, pode ainda ler-se no comunicado. Tendo em conta a situação, a aeronave não descolou, devido às “condições inseguras”. “A tripulação optou por retornar ao terminal e fazer o desembarque”. 

Inicialmente o voo poderia ainda embarcar; no entanto, “o tempo para fazer a ponte da aeronave, desembarcar os passageiros em questão, recuperar as bagagens, rearquivar de planos de voo e outras documentações” significava que já era demasiado tarde para partir, tendo em conta que a pista fechava às 00h30 locais. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Embora não tenha sido divulgado o número de passageiros afetados, o voo tem 132 assentos, de acordo com um porta-voz da companhia aérea. "Pedimos desculpas pelo efeito que isso teve sobre outros passageiros, que puderam embarcar num voo no dia seguinte", acrescentou a empresa em comunicado.

Temas

Porter Airlines
Canadá
Insólito
Aviação
Voo cancelado

Leia também

Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança

Embora não tenha sido divulgado o número de passageiros afetados, o voo tem 132 assentos.
Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança

Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador

As conclusões preliminares indicam que os corpos estariam enterrados há cerca de dois dias.
Oito corpos desmembrados encontrados em duas valas numa zona mineira do Equador

Dezenas de gatos encontrados sozinhos num barco à deriva em Washington

Os gatos encontrados estão agora entregues às autoridades locais.
Dezenas de gatos encontrados sozinhos num barco à deriva em Washington

Mais vistos

Destaques