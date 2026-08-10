Voo com destino a Toronto é cancelado depois de criança se recusar a colocar o cinto de segurança

Embora não tenha sido divulgado o número de passageiros afetados, o voo tem 132 assentos.

Um voo da Porter Airlines com destino a Toronto foi cancelado por um motivo insólito (e completamente alheio à aeronave).

O avião ia partir da Colúmbia Britânica. Estava já na pista quando os membros da tripulação se aperceberam de uma criança, cuja idade não foi revelada, que estava “em pé no assento e não queria colocar o cinto de segurança”, de acordo com o comunicado da companhia aérea, citado pelo The New York Times.

“As tentativas dos pais e da tripulação que acompanhavam para o resolver foram mal sucedidas”, pode ainda ler-se no comunicado. Tendo em conta a situação, a aeronave não descolou, devido às “condições inseguras”. “A tripulação optou por retornar ao terminal e fazer o desembarque”.

Inicialmente o voo poderia ainda embarcar; no entanto, “o tempo para fazer a ponte da aeronave, desembarcar os passageiros em questão, recuperar as bagagens, rearquivar de planos de voo e outras documentações” significava que já era demasiado tarde para partir, tendo em conta que a pista fechava às 00h30 locais.

Embora não tenha sido divulgado o número de passageiros afetados, o voo tem 132 assentos, de acordo com um porta-voz da companhia aérea. "Pedimos desculpas pelo efeito que isso teve sobre outros passageiros, que puderam embarcar num voo no dia seguinte", acrescentou a empresa em comunicado.