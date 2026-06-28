VÍDEO: Milagre na Venezuela. Bebé de 9 meses resgatado com vida após mais de 72 horas debaixo dos escombros

Menina foi encontrada com vida pelas equipas de busca e salvamento norte-americanas mais de 72 horas depois dos sismos que atingiram a Venezuela. O resgate da bebé de nove meses ficou registado em vídeo e tornou-se um dos momentos mais marcantes das operações de emergência.

Uma bebé de nove meses foi resgatado com vida dos escombros na Venezuela por equipas norte-americanas de busca e salvamento, dias depois dos fortes sismos que atingiram o país. O momento dramático do salvamento foi registado em vídeo e divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

As imagens mostram os elementos das equipas de emergência a retirarem a criança do meio dos destroços, enquanto as operações de busca por sobreviventes continuavam, mais de 72 horas depois dos dois sismos de grande intensidade que atingiram a Venezuela.

A menina, identificada como tendo nove meses, foi encontrada juntamente com a mãe. Ambas sofreram apenas ferimentos ligeiros, segundo informação transmitida pela equipa de resgate.

Balanço da tragédia inclui dezenas de portugueses e lusodescendentes

Entretanto, o balanço dos sismos continua a agravar-se. As autoridades venezuelanas contabilizam mais de 1.400 mortos, mais de 3.200 feridos e milhares de pessoas desaparecidas, enquanto prosseguem as operações de busca e salvamento.

Entre as vítimas mortais estão 41 portugueses e lusodescendentes, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. O MNE indica ainda que 87 portugueses ou lusodescendentes permanecem incontactáveis, enquanto dezenas de pessoas desta comunidade já foram localizadas.

É neste cenário de destruição e incerteza que continuam os trabalhos das equipas de emergência, numa corrida contra o tempo para encontrar sobreviventes entre os escombros.

Resgate aconteceu em Catia La Mar

O salvamento foi realizado em Catia La Mar pela equipa Fairfax County Urban Search and Rescue, identificada como USA-01, que foi enviada para a Venezuela a 26 de junho, após ativação pelo Departamento de Estado norte-americano.

"Este resgate heroico foi realizado em Catia La Mar pela equipa Fairfax County Urban Search and Rescue (USA-01), que foi destacada para a Venezuela a 26 de junho após ativação pelo Departamento de Estado", afirmou um porta-voz do Departamento de Estado.

As equipas de emergência continuam a trabalhar contra o tempo para localizar sobreviventes, numa corrida marcada pelo fim gradual da janela considerada mais crítica para encontrar pessoas com vida após um desabamento.

"Contra todas as probabilidades, a esperança permanece"

O Departamento de Estado norte-americano destacou o salvamento como um momento de esperança no meio da tragédia provocada pelos sismos.

"Contra todas as probabilidades, a esperança permanece", escreveu o Departamento de Estado numa publicação na rede social X.

Na mesma mensagem, a entidade acrescentou: "Equipas americanas de busca e salvamento resgataram um bebé dos escombros após o terramoto na Venezuela. Cada vida salva é uma vitória."

O vídeo do resgate tornou-se um dos momentos mais marcantes das operações de emergência, mostrando a retirada da criança entre os destroços enquanto as equipas continuam a procurar outras possíveis vítimas dos abalos.