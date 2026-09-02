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Vice-presidente do Bank of America é uma das vítimas do ataque com faca em Times Square

Erin Piacenti, de 32 anos, foi uma das duas pessoas atacadas durante um episódio de violência ocorrido em plena luz do dia no centro de Nova Iorque. A mulher acabou por morrer devido aos ferimentos.
Redação
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Uma das vítimas do ataque com faca em plena luz do dia em Times Square, esta segunda-feira, é a vice-presidente do Bank of America, avançou a Reuters.

Erin Piacenti, de 32 anos, trabalhava como vice-presidente na área de seleção de negócios e conflitos do banco. Foi atacada, junto ao escritório do banco em Manhattan e acabou por morrer no hospital devido aos ferimentos.

"Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda da nossa colega. Ela era um membro valioso da equipa e vai fazer muita falta. Os nossos corações estão com a sua família e todos os seus entes queridos", afirmou o gigante bancário norte-americano num comunicado enviado por e-mail à Reuters.

Homem de 68 anos também foi atacado

A executiva não foi a única pessoa atingida. Um homem de 68 anos também foi esfaqueado durante o mesmo episódio e recebeu tratamento hospitalar. O seu estado é considerado estável.

De acordo com as autoridades, a suspeita terá começado por atacar o homem antes de atingir Piacenti.

Polícia disparou contra a suspeita

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A mulher foi identificada como Pamela Cisneros, de 49 anos. Segundo a polícia, tinha consigo duas facas de cozinha, que terá retirado de um saco.

Os polícias ordenaram-lhe que largasse as facas e tentaram inicialmente imobilizá-la com uma arma de eletrochoque. Segundo as autoridades, Cisneros não terá obedecido e avançou na direção dos agentes.

Dois polícias dispararam contra a mulher. A suspeita foi atingida e acabou também por morrer.

Segundo a investigação, a mulher sofria de um distúrbio mental.

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Bank of America
Erin Piacenti
Times Square
Ataque com faca
Facas de cozinha

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