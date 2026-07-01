Venezuela. Novo balanço oficial confirma 2.295 mortos após os sismos

Entre as vítimas mortais, são já 71 os portugueses e lusodescendentes, entre os quais 11 crianças.

O mais recente balanço oficial da tragédia na Venezuela voltou a agravar-se: o número de mortos subiu para 2.295, segundo a agência Reuters.

A informação foi avançada por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional do país.

Entre as vítimas mortais, são já 71 os portugueses e lusodescendentes, entre os quais 11 crianças.

A catástrofe que abalou a Venezuela precisamente há uma semana provocou mais de 15 mil desalojados e 50 mil desaparecidos, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).

São vários os países que se disponibilizaram para ajudar nas operações de resgate e de recuperação do país. A base de operações da missão portuguesa está sediada no Centro Luso-Venezuelano de Catia la Mar, na região de La Guaira, a mais devastada pelos dois sismos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala de Richter.

O Governo português decretou esta quarta-feira um dia de luto nacional, a ser cumprido no próximo domingo, dia 5 de julho.