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Venezuela. Jovem promessa do futebol venezuelano e namorada encontrados mortos lado a lado entre os escombros

Até ao balanço mais recente, os dois sismos que abalaram a Venezuela provocaram a morte de 1.450 pessoas, com 53 portuguese se lusodescendentes.
Redação
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Após dois dias sem notícias do casal, Yimvert Berroterán, uma jovem promessa do futebol venezuelano, e a sua namorada foram encontrados mortos, lado a lado, entre os escombros após os dois terramotos de magnitude 7,2 e 7,5 que abalaram a Venezuela na passada quarta-feira.

Yimvert Berroterán, de 18 anos, e a sua namorada, Valentina Sandoval, estavam desaparecidos na região de Los Corales, em La Guaira, a região mais afetada pela catástrofe.

O comunicado da Federação Venezuelana de Futebol, que já tinha lançado um apelo para encontrar o jogador, lamentou a morte do jovem e destaca o orgulho e o compromisso com que defendeu a seleção venezuelana.

"A sua partida deixa-nos de luto e deixa uma marca inesquecível em todos os que conviveram com ele", pode ler-se.

Também o UCV FC, o clube pelo qual Berroterán jogava, lamentou também a morte do jovem e da sua namorada. "Estamos convosco. Esperamos que encontrem conforto nas lembranças compartilhadas e no carinho de todos ao seu redor", escreveram.

De acordo com a Globo, o casal tinha dado sinais de vida até à tarde do dia 25 de junho, dia a seguir à tragédia.

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Até ao balanço mais recente, os dois sismos que abalaram a Venezuela provocaram a morte de 1.450 pessoas, com 53 portuguese se lusodescendentes.

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