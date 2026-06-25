Venezuela. Criadas duas plataformas para ajudar a localizar milhares de desaparecidos após fortes sismos

Os dois sites criados até ao momento registam um total de 20 mil pedidos de ajuda.

Os dois grandes sismos que abalaram a Venezuela esta quarta-feira deixaram milhares de pessoas desaparecidas e incontactáveis.

Poucas horas após a tragédia, já foram criados pelo menos dois sites cujo objetivo é ajudar a encontrar familiares e entes queridos. Os dois sites registam já um total de 20 mil pedidos.

O site "Desaparecidos Terremoto Venezuela" já reúne mais de 10 mil registos. Destes, cerca de 9.600 continuam ativos, enquanto aproximadamente 500 casos já foram resolvidos com sucesso, permitindo o reencontro entre famílias.

Por sua vez, o segundo site, "Venezuela Te Busca", reúne mais de 9900 registos. Cerca de 300 pessoas já foram encontradas a partir deste site.

Como funcionam as páginas?

Quem tiver familiares ou conhecidos que não consegue contactar na sequência da tragédia na Venezuela deve inserir na plataforma fotografias, nomes, idades, localizações e outras informações que possam ajudar nas buscas.

Recorde-se que os consulados-gerais de Portugal nas cidades de Caracas e Valência já disponibilizaram números telefónicos de emergência para os portugueses entrarem em contacto na sequência dos dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5 que abalaram o país esta quarta-feira:

Para a região de Caracas : +58 414-466.53.50 e o e-mail cgcaracas@mnet.pt

Para a região de Valência: +58 412-040.55.65 e o e-mail valencia@mne.pt

Até ao momento, foram confirmadas 32 mortes e mais de 700 feridos, números divulgados pela presidente interina Delcy Rodríguez. No entanto, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima, com base em modelos pré-definidos, entre 10 mil e 100 mil mortes.