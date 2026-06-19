Veja 20 lugares da Terra que parecem cenários de ficção científica e descubra as paisagens mais estranhas e impressionantes do planeta

Montanhas que parecem flutuar no ar, desertos que lembram a superfície de Marte e lagos com cores que parecem impossíveis. A Terra está cheia de lugares que desafiam a imaginação e que facilmente poderiam servir de cenário para um filme de ficção científica.

No Parque Nacional de Zhangjiajie, na China, enormes pilares de pedra cobertos por nevoeiro criam uma paisagem tão impressionante que chegaram a inspirar os cenários das montanhas flutuantes de "Avatar". Já no Salar de Uyuni, na Bolívia, uma fina camada de água transforma o maior deserto de sal do mundo num gigantesco espelho que parece não ter fim.

Mas há ainda lugares como o Lago Hillier, na Austrália, uma lagoa com uma surpreendente tonalidade cor de rosa, ou Wadi Rum, na Jordânia, um deserto de areia vermelha e grandes formações rochosas que muitos descrevem como uma verdadeira paisagem de Marte.

Estas são apenas algumas das imagens que fazem parte de uma galeria com 20 locais onde a natureza parece ter ultrapassado os limites da ficção. Veja as paisagens mais incríveis que parecem pertencer a outros planetas, mas existem mesmo na Terra.