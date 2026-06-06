"Vamos amar-te para sempre". Jovem desaparecido é encontrado morto no Japão após vários dias de buscas

Estudante de 20 anos foi localizado por uma equipa de voluntários numa zona montanhosa nos arredores de Quioto. Família tinha lançado um apelo internacional para ajudar nas buscas.

O estudante universitário norte-americano James "Weston" Higginbotham, de 20 anos, foi encontrado morto este sábado numa zona montanhosa nos arredores de Quioto, no Japão, após vários dias de intensas operações de busca.

A informação foi confirmada pela família através das redes sociais, colocando um ponto final trágico num caso que mobilizou autoridades, equipas de resgate e voluntários locais.

"Nossa família está devastada por partilhar que Weston foi encontrado sem vida por um grupo voluntário de busca e salvamento numa área montanhosa nos arredores de Quioto. A dor que sentimos é impossível de colocar em palavras", escreveu a família.

Desapareceu durante viagem em família

Weston Higginbotham encontrava-se no Japão de férias com os pais e o irmão quando desapareceu a 29 de maio.

Segundo o relato da família, o jovem decidiu explorar Quioto sozinho depois de uma discussão familiar relacionada com a utilização de ferramentas de inteligência artificial para planear a viagem.

Através da aplicação de localização Life360, os pais conseguiram acompanhar os seus movimentos durante algum tempo. Os dados indicavam que Weston utilizou o comboio e visitou várias lojas na cidade.

Pouco depois de os familiares lhe terem enviado mensagens a perguntar onde se encontrava, a localização deixou de estar disponível.

De acordo com a mãe, Nancy Higginbotham, esse comportamento não era habitual.

Última imagem levou investigadores até à floresta

As autoridades conseguiram identificar Weston nas imagens de videovigilância da zona de Yamashina, em Quioto, onde foi visto a caminhar sozinho.

O local ficava próximo de um trilho pedestre que conduz a uma extensa área florestal. Tendo em conta o gosto do jovem por caminhadas e contacto com a natureza, a polícia concentrou as buscas naquela região.

No entanto, as operações foram dificultadas por uma tempestade que atingiu a área durante a noite seguinte ao desaparecimento, com chuva intensa e ventos fortes.

As autoridades manifestaram desde cedo preocupação com a possibilidade de o estudante se encontrar na montanha quando as condições meteorológicas se agravaram.

Mais de 100 agentes envolvidos nas buscas

Durante três dias, equipas policiais realizaram operações de procura na zona florestal onde Weston tinha sido visto pela última vez.

Segundo a família, a operação envolveu mais de uma centena de agentes, equipas cinotécnicas e helicópteros.

As buscas oficiais terminaram na sexta-feira, mas os familiares decidiram prosseguir os esforços por conta própria.

Com o apoio de habitantes locais e de uma equipa privada de busca e salvamento, foram exploradas áreas que não tinham sido abrangidas pelas operações anteriores.

Horas antes da descoberta do corpo, Nancy Higginbotham escreveu nas redes sociais: "Sabemos que ele está algures nestas florestas".

Família agradece apoio recebido

Após a confirmação da morte do jovem, a família deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que ajudaram a divulgar o desaparecimento e participaram nas buscas.

"A onda de carinho e apoio ajudou-nos a atravessar os dias mais difíceis das nossas vidas", escreveram os familiares.

"Obrigado pelos vossos pensamentos, orações e apoio. Vamos precisar deles agora mais do que nunca. Vamos amar-te para sempre, Weston", acrescentaram.

As autoridades japonesas não divulgaram, para já, informações sobre as circunstâncias da morte.