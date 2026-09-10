Único condenado pelos ataques do 11 de Setembro quer cumprir pena em França

A poucos dias de se assinalarem 25 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, o advogado do francês de 58 anos invoca a alegada injustiça do julgamento, as condições de detenção e a situação familiar para justificar o pedido.

A única pessoa condenada nos Estados Unidos da América pelos ataques de 11 de setembro de 2001, Zacarias Moussaoui, emitiu um pedido no passado dia 4, a poucos dias de completar 25 anos da tragédia.

O advogado do francês de 58 anos, Romain Ruiz, pediu que Moussaoui seja transferido para França para cumprir o resto da pena perpétua a que foi condenado em 2006, por cumplicidade nos atentados realizados pela Al-Qaeda e que provocaram a morte de 2.977 pessoas.

De acordo com a agência France-Presse, que teve acesso ao documento emitido pelo advogado, a solicitação de transferência da cadeira do Colorado baseia-se num acordo bilateral de 1983 entre França e os EUA, que torna possível a transferência de reclusos entre os dois países. Moussaoui está em regime de isolamento desde que foi detido.

A justificação para a transferência está relacionada com “a injustiça do julgamento, as condições atuais da detenção e a situação familiar".

Neste sentido, o advogado de defesa alega que documentos relacionados com a tragédia deixaram de ser secretos em 2021 “o que constituiu uma violação dos direitos de Moussaoui e uma obstrução do direito à defesa". Ruiz continua ainda a alegar que o francês não tinha o objetivo de participar nos ataques do 11 de setembro, mas sim numa “operação subsequente”.

O advogado aponta ainda direitos familiares, uma vez que a mãe do condenado “já não consegue viajar para o Colorado por razões económicas e de saúde", e denuncia as “condições de vida desumanas” em que Moussaoui se encontra detido.

Fonte judicial ouvida pela AFP considera pouco provável que os EUA “queiram extraditar a única pessoa condenada" pelos ataques terroristas históricos que abalaram o mundo em 2001.