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Uma noite de “lua de sangue”: eclipse lunar encantou vários países e foi visível em Portugal

Uma noite diferente no céu: a Lua ficou quase totalmente escondida pela sombra da Terra e ganhou tons avermelhados que não deixaram os amantes da astronomia indiferentes.
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Depois do eclipse solar veio o lunar e as imagens são igualmente de tirar o fôlego. Na madrugada desta sexta-feira, a lua ficou 96,3% ocultada pela sombra da terra. O brilho tapado e os tons avermelhados criaram um efeito possível de ver em vários países da Europa (incluindo Portugal) e da América. 

O ponto alto aconteceu às 5h10 desta sexta-feira, mas o fenómeno prolongou-se até o sol nascer, por volta das 07h00. 

Em Portugal, dezenas de pessoas reuniram-se no Centro de Ciência Viva para observar aquele que foi o último eclipse do ano. 

A Associated Press divulgou várias imagens de países como os Estados Unidos, a Alemanha e Portugal, onde o fenómeno foi acompanhado por curiosos e apaixonados pela astronomia. (ver fotogaleria)

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Eclipse lunar
Sombra da Terra
Tons avermelhados
Centro de Ciência Viva
Observação astronómica

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