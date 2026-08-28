Uma noite de “lua de sangue”: eclipse lunar encantou vários países e foi visível em Portugal

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Depois do eclipse solar veio o lunar e as imagens são igualmente de tirar o fôlego. Na madrugada desta sexta-feira, a lua ficou 96,3% ocultada pela sombra da terra. O brilho tapado e os tons avermelhados criaram um efeito possível de ver em vários países da Europa (incluindo Portugal) e da América.
O ponto alto aconteceu às 5h10 desta sexta-feira, mas o fenómeno prolongou-se até o sol nascer, por volta das 07h00.
Em Portugal, dezenas de pessoas reuniram-se no Centro de Ciência Viva para observar aquele que foi o último eclipse do ano.
A Associated Press divulgou várias imagens de países como os Estados Unidos, a Alemanha e Portugal, onde o fenómeno foi acompanhado por curiosos e apaixonados pela astronomia. (ver fotogaleria)