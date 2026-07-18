sábado, 18 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Após cinco horas de incerteza, foi graças a pequenos vestígios deixados pelo idoso de 73 anos que as equipas de socorro o conseguiram localizar.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

"Se morrermos, morremos juntos": mulher agarrou o marido depois de este estar com metade do corpo fora de avião da Ryanair

Uma operação de busca transformou-se numa história de sobrevivência com um detalhe inesperado. Pegadas no chão e cascas de laranja espalhadas pelo caminho ajudaram os bombeiros a localizar um homem de 73 anos que esteve desaparecido durante quase cinco horas numa área de mata no município de Mirim Doce, no estado brasileiro de Santa Catarina.

O alerta foi dado durante a madrugada deste sábado, depois de familiares perderem o contacto com o idoso, que não regressou a casa após sair para caminhar na localidade de Serra Velha, uma zona de vegetação densa e de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, foram imediatamente mobilizadas equipas de resgate para tentar localizar o homem.

Um rasto improvável levou os bombeiros até ao desaparecido

À medida que avançavam pela mata, os operacionais começaram a encontrar pequenos vestígios que permitiam reconstruir o percurso seguido pelo idoso.

Primeiro surgiram pegadas e, pouco depois, cascas de laranja, indicando que o homem tinha parado para comer enquanto tentava orientar-se na floresta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esses sinais revelaram-se fundamentais para restringir a área de buscas e conduzir os bombeiros até ao local onde o desaparecido se encontrava. Segundo o portal de notícias GCD, as equipas de socorro chamavam pelo o idoso, até ouvirem possíveis respostas, enquanto seguiam as "pistas". Depois de, finalmente, ouvirem a voz do homem, chegaram a uma área de "mata fechada".

Encontrado consciente após quase cinco horas

Depois de quase cinco horas de buscas, o homem foi finalmente localizado.

Apesar do tempo passado na mata, encontrava-se consciente, orientado e sem ferimentos, apresentando apenas sinais naturais de cansaço provocados pela longa caminhada e pelas horas de incerteza.

Segundo a mesma fonte, o idoso aguardava o amanhecer para tentar encontrar o caminho de volta a casa.

Autoridades deixam alerta

Na sequência da ocorrência, os bombeiros aproveitaram para reforçar a importância de adotar medidas de segurança antes de realizar caminhadas em áreas florestais, sobretudo no caso de pessoas idosas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Entre as recomendações estão informar familiares sobre o percurso previsto, evitar deslocações sozinho para locais isolados e transportar sempre meios de comunicação ou localização que permitam pedir ajuda em caso de emergência.

Temas

Bombeiros
Mirim Doce
Brasil
Idoso
Mata

Leia também

Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Após cinco horas de incerteza, foi graças a pequenos vestígios deixados pelo idoso de 73 anos que as equipas de socorro o conseguiram localizar.
Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Gato é resgatado com vida após sobreviver 23 dias debaixo dos escombros na Venezuela

O animal foi encontrado durante as operações de busca em Catia La Mar após sobreviver em condições extremas.
Gato é resgatado com vida após sobreviver 23 dias debaixo dos escombros na Venezuela

Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

A criança ficou submersa depois de o cabelo ter sido sugado pelo sistema de aspiração da piscina. Apesar de ter sido resgatada e transportada em estado crítico para o hospital, acabou por não resistir.
Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

Mais vistos

Destaques