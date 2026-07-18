Um rasto improvável levou os bombeiros até um idoso perdido numa floresta no Brasil

Após cinco horas de incerteza, foi graças a pequenos vestígios deixados pelo idoso de 73 anos que as equipas de socorro o conseguiram localizar.

Uma operação de busca transformou-se numa história de sobrevivência com um detalhe inesperado. Pegadas no chão e cascas de laranja espalhadas pelo caminho ajudaram os bombeiros a localizar um homem de 73 anos que esteve desaparecido durante quase cinco horas numa área de mata no município de Mirim Doce, no estado brasileiro de Santa Catarina.

O alerta foi dado durante a madrugada deste sábado, depois de familiares perderem o contacto com o idoso, que não regressou a casa após sair para caminhar na localidade de Serra Velha, uma zona de vegetação densa e de difícil acesso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, foram imediatamente mobilizadas equipas de resgate para tentar localizar o homem.

Um rasto improvável levou os bombeiros até ao desaparecido

À medida que avançavam pela mata, os operacionais começaram a encontrar pequenos vestígios que permitiam reconstruir o percurso seguido pelo idoso.

Primeiro surgiram pegadas e, pouco depois, cascas de laranja, indicando que o homem tinha parado para comer enquanto tentava orientar-se na floresta.

Esses sinais revelaram-se fundamentais para restringir a área de buscas e conduzir os bombeiros até ao local onde o desaparecido se encontrava. Segundo o portal de notícias GCD, as equipas de socorro chamavam pelo o idoso, até ouvirem possíveis respostas, enquanto seguiam as "pistas". Depois de, finalmente, ouvirem a voz do homem, chegaram a uma área de "mata fechada".

Encontrado consciente após quase cinco horas

Depois de quase cinco horas de buscas, o homem foi finalmente localizado.

Apesar do tempo passado na mata, encontrava-se consciente, orientado e sem ferimentos, apresentando apenas sinais naturais de cansaço provocados pela longa caminhada e pelas horas de incerteza.

Segundo a mesma fonte, o idoso aguardava o amanhecer para tentar encontrar o caminho de volta a casa.

Autoridades deixam alerta

Na sequência da ocorrência, os bombeiros aproveitaram para reforçar a importância de adotar medidas de segurança antes de realizar caminhadas em áreas florestais, sobretudo no caso de pessoas idosas.

Entre as recomendações estão informar familiares sobre o percurso previsto, evitar deslocações sozinho para locais isolados e transportar sempre meios de comunicação ou localização que permitam pedir ajuda em caso de emergência.