Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

As autoridades neerlandesas avançaram que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.

Uma forte explosão num depósito de produtos petrolíferos no porto de Roterdão, nos Países Baixos, deixou uma vítima mortal esta quinta-feira. Da explosão, que ocorreu às 11h30 locais (10h30 em Lisboa) resultaram ainda seis feridos.

Um porta-voz da Gunvor, uma das maiores empresas independentes do mundo no comércio de matérias-primas energéticas, explicou, citado pela agência Reuters, que se tratou de um “incidente” durante trabalhos de manutenção num tanque de armazenamento petrolífero.

Um outro porta-voz das autoridades neerlandesas avançou que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.