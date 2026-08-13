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Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

As autoridades neerlandesas avançaram que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.
Redação
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Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos
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Um porta-voz da Gunvor, uma das maiores empresas independentes do mundo no comércio de matérias-primas energéticas, explicou, citado pela agência Reuters, que se tratou de um “incidente” durante trabalhos de manutenção num tanque de armazenamento petrolífero.

Um outro porta-voz das autoridades neerlandesas avançou que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.

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