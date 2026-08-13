Um morto e seis feridos após explosão violenta num depósito de petróleo nos Países Baixos

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Uma forte explosão num depósito de produtos petrolíferos no porto de Roterdão, nos Países Baixos, deixou uma vítima mortal esta quinta-feira. Da explosão, que ocorreu às 11h30 locais (10h30 em Lisboa) resultaram ainda seis feridos.
Um porta-voz da Gunvor, uma das maiores empresas independentes do mundo no comércio de matérias-primas energéticas, explicou, citado pela agência Reuters, que se tratou de um “incidente” durante trabalhos de manutenção num tanque de armazenamento petrolífero.
Um outro porta-voz das autoridades neerlandesas avançou que não há indícios de sabotagem, mas que todas as hipóteses serão investigadas.